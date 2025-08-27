Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США объяснили смысл обращения Трампа к Зеленскому
В США объяснили смысл обращения Трампа к Зеленскому - 27.08.2025, ПРАЙМ
В США объяснили смысл обращения Трампа к Зеленскому
По мнению отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора, Дональд Трамп решил прекратить финансирование Украины, тем самым подталкивая Владимира Зеленского... | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. По мнению отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора, Дональд Трамп решил прекратить финансирование Украины, тем самым подталкивая Владимира Зеленского к скорейшему мирному урегулированию с Россией, несмотря на условия Москвы. Своими соображениями Макгрегор поделился на YouTube-канале Deep Dive. "Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам конфликта, поэтому он сказал (Зеленскому. — Прим. Ред.), что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему придется договариваться с Россией. Иначе будут последствия", — пояснил он. По словам эксперта, Трамп полностью осознает важность налаживания отношений с Россией, хотя такие намерения не нравятся европейским политическим деятелям. "Он (Трамп. — Прим. Ред.) осознает, насколько серьезна проблема. Поэтому идея в том, что он может прислушиваться, что там думает (Премьер-министр Великобритании. — Прим. Ред.) Стармер в Лондоне или (Президент Франции Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон в Париже, просто смехотворна", — подчеркнул полковник. Макгрегор полагает, что Киеву давно пора прекратить слушать своих европейских союзников и начать процесс мирных переговоров для разрешения украинского кризиса. Вчера Трамп объявил, что США прекратили финансировать Украину, и теперь все расходы по конфликту ложатся на плечи союзников по НАТО. Американский президент 14 июля сообщил о новой формуле военной поддержки Украины: США продают оружие европейским партнерам по НАТО, а те его оплачивают и передают Киеву. В этот первый пакет помощи войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны предоставят свои системы ВСУ, а американцы впоследствии восполнят их арсеналы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что план Трампа — это бизнес, а Европа демонстрирует готовность тратить огромные средства на закупку оружия, тем самым провоцируя продолжение конфликта. Москва же считает, что разговоры о поставках дальнобойных ракет Украине со стороны США пока остаются лишь предположениями.
В США объяснили смысл обращения Трампа к Зеленскому

МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. По мнению отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора, Дональд Трамп решил прекратить финансирование Украины, тем самым подталкивая Владимира Зеленского к скорейшему мирному урегулированию с Россией, несмотря на условия Москвы. Своими соображениями Макгрегор поделился на YouTube-канале Deep Dive.
"Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам конфликта, поэтому он сказал (Зеленскому. — Прим. Ред.), что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему придется договариваться с Россией. Иначе будут последствия", — пояснил он.
По словам эксперта, Трамп полностью осознает важность налаживания отношений с Россией, хотя такие намерения не нравятся европейским политическим деятелям.
"Он (Трамп. — Прим. Ред.) осознает, насколько серьезна проблема. Поэтому идея в том, что он может прислушиваться, что там думает (Премьер-министр Великобритании. — Прим. Ред.) Стармер в Лондоне или (Президент Франции Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон в Париже, просто смехотворна", — подчеркнул полковник.
Макгрегор полагает, что Киеву давно пора прекратить слушать своих европейских союзников и начать процесс мирных переговоров для разрешения украинского кризиса. Вчера Трамп объявил, что США прекратили финансировать Украину, и теперь все расходы по конфликту ложатся на плечи союзников по НАТО.
Американский президент 14 июля сообщил о новой формуле военной поддержки Украины: США продают оружие европейским партнерам по НАТО, а те его оплачивают и передают Киеву. В этот первый пакет помощи войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны предоставят свои системы ВСУ, а американцы впоследствии восполнят их арсеналы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что план Трампа — это бизнес, а Европа демонстрирует готовность тратить огромные средства на закупку оружия, тем самым провоцируя продолжение конфликта. Москва же считает, что разговоры о поставках дальнобойных ракет Украине со стороны США пока остаются лишь предположениями.
