В США объяснили смысл обращения Трампа к Зеленскому
Макгрегор: у Зеленского нет альтернативы мирным условиям Трампа
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. По мнению отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора, Дональд Трамп решил прекратить финансирование Украины, тем самым подталкивая Владимира Зеленского к скорейшему мирному урегулированию с Россией, несмотря на условия Москвы. Своими соображениями Макгрегор поделился на YouTube-канале Deep Dive.
"Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам конфликта, поэтому он сказал (Зеленскому. — Прим. Ред.), что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему придется договариваться с Россией. Иначе будут последствия", — пояснил он.
По словам эксперта, Трамп полностью осознает важность налаживания отношений с Россией, хотя такие намерения не нравятся европейским политическим деятелям.
"Он (Трамп. — Прим. Ред.) осознает, насколько серьезна проблема. Поэтому идея в том, что он может прислушиваться, что там думает (Премьер-министр Великобритании. — Прим. Ред.) Стармер в Лондоне или (Президент Франции Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон в Париже, просто смехотворна", — подчеркнул полковник.
Американский президент 14 июля сообщил о новой формуле военной поддержки Украины: США продают оружие европейским партнерам по НАТО, а те его оплачивают и передают Киеву. В этот первый пакет помощи войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны предоставят свои системы ВСУ, а американцы впоследствии восполнят их арсеналы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что план Трампа — это бизнес, а Европа демонстрирует готовность тратить огромные средства на закупку оружия, тем самым провоцируя продолжение конфликта. Москва же считает, что разговоры о поставках дальнобойных ракет Украине со стороны США пока остаются лишь предположениями.