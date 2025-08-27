https://1prime.ru/20250827/zelenskiy-861334929.html

СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на прошлой неделе

СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на прошлой неделе - 27.08.2025

СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на прошлой неделе

Августовские саммиты, посвященные конфликту на Украине, подчеркнули тяжелую ситуацию, в которой оказался Владимир Зеленский, пишет Responsible Statecraft. | 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Августовские саммиты, посвященные конфликту на Украине, подчеркнули тяжелую ситуацию, в которой оказался Владимир Зеленский, пишет Responsible Statecraft."На прошлой неделе Зеленский покинул Вашингтон без хороших вариантов; два саммита показали, насколько плачевно его положение", — отмечается в публикации.Как считает обозреватель, саммиты в этом месяце не принесли обнадеживающих результатов для Украины: после их завершения президент США Дональд Трамп заявил, что страна не станет членом НАТО и будет вынуждена идти на уступки, при этом он не предложил конкретных американских гарантий безопасности для Киева.На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел переговоры в Вашингтоне с Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить в согласовании с США.На следующий день глава Белого дома сообщил, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить свои войска на территории Украины, при этом американских военных там не будет.

