Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на прошлой неделе - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/zelenskiy-861334929.html
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на прошлой неделе
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на прошлой неделе - 27.08.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на прошлой неделе
Августовские саммиты, посвященные конфликту на Украине, подчеркнули тяжелую ситуацию, в которой оказался Владимир Зеленский, пишет Responsible Statecraft. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T15:24+0300
2025-08-27T15:24+0300
общество
украина
вашингтон
мировая экономика
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Августовские саммиты, посвященные конфликту на Украине, подчеркнули тяжелую ситуацию, в которой оказался Владимир Зеленский, пишет Responsible Statecraft."На прошлой неделе Зеленский покинул Вашингтон без хороших вариантов; два саммита показали, насколько плачевно его положение", — отмечается в публикации.Как считает обозреватель, саммиты в этом месяце не принесли обнадеживающих результатов для Украины: после их завершения президент США Дональд Трамп заявил, что страна не станет членом НАТО и будет вынуждена идти на уступки, при этом он не предложил конкретных американских гарантий безопасности для Киева.На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел переговоры в Вашингтоне с Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить в согласовании с США.На следующий день глава Белого дома сообщил, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить свои войска на территории Украины, при этом американских военных там не будет.
https://1prime.ru/20250827/orban-861317150.html
https://1prime.ru/20250827/peskov-861323035.html
украина
вашингтон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, вашингтон, мировая экономика, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Общество , УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Мировая экономика, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
15:24 27.08.2025
 
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на прошлой неделе

RS: прошедшие саммиты по Украине показали удручающее положение Зеленского

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Владимир Зеленский
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Августовские саммиты, посвященные конфликту на Украине, подчеркнули тяжелую ситуацию, в которой оказался Владимир Зеленский, пишет Responsible Statecraft.
"На прошлой неделе Зеленский покинул Вашингтон без хороших вариантов; два саммита показали, насколько плачевно его положение", — отмечается в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
СМИ раскрыли, что Трамп заставил сделать Орбана по Украине
12:06
Как считает обозреватель, саммиты в этом месяце не принесли обнадеживающих результатов для Украины: после их завершения президент США Дональд Трамп заявил, что страна не станет членом НАТО и будет вынуждена идти на уступки, при этом он не предложил конкретных американских гарантий безопасности для Киева.
На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
Трамп 18 августа провел переговоры в Вашингтоне с Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить в согласовании с США.
На следующий день глава Белого дома сообщил, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить свои войска на территории Украины, при этом американских военных там не будет.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
В Кремле оценили посреднические усилия Трампа по Украине
13:10
 
ОбществоУКРАИНАВАШИНГТОНМировая экономикаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала