https://1prime.ru/20250827/zelenskiy-861355963.html

"Другого пути нет": в Европе выступили с предложением по Украине

"Другого пути нет": в Европе выступили с предложением по Украине - 27.08.2025, ПРАЙМ

"Другого пути нет": в Европе выступили с предложением по Украине

Украине для достижения мира следует избавиться от Владимира Зеленского и согласиться на внеблоковый статус, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T23:20+0300

2025-08-27T23:20+0300

2025-08-27T23:42+0300

украина

европа

владимир зеленский

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Украине для достижения мира следует избавиться от Владимира Зеленского и согласиться на внеблоковый статус, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Другого пути к миру в Европе просто нет, независимо от того, сколько шума поднимают поджигатели войны", — отметил он.Профессор подчеркнул, что Украина может либо стать нейтральной, либо уничтоженной.Владимир Путин и президент Соединённых Штатов провели встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров они заявили о готовности к сотрудничеству для завершения конфликта в Украине.Три дня спустя Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После их двусторонней беседы к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Они обсудили планы по предоставлению Киеву гарантий безопасности от ЕС в координации с Соединёнными Штатами.Затем Трамп отметил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок Украины. Как сообщал The American Conservative, президент США может применить жёсткие меры против Киева за растрату американской военной помощи и заставить Зеленского согласиться с условиями России для разрешения конфликта.

https://1prime.ru/20250827/zelenskiy-861355679.html

https://1prime.ru/20250827/raketa-861355343.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, ес