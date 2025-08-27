https://1prime.ru/20250827/zelenskiy-861355963.html
"Другого пути нет": в Европе выступили с предложением по Украине
"Другого пути нет": в Европе выступили с предложением по Украине - 27.08.2025, ПРАЙМ
"Другого пути нет": в Европе выступили с предложением по Украине
Украине для достижения мира следует избавиться от Владимира Зеленского и согласиться на внеблоковый статус, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T23:20+0300
2025-08-27T23:20+0300
2025-08-27T23:42+0300
украина
европа
владимир зеленский
владимир путин
ес
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Украине для достижения мира следует избавиться от Владимира Зеленского и согласиться на внеблоковый статус, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Другого пути к миру в Европе просто нет, независимо от того, сколько шума поднимают поджигатели войны", — отметил он.Профессор подчеркнул, что Украина может либо стать нейтральной, либо уничтоженной.Владимир Путин и президент Соединённых Штатов провели встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров они заявили о готовности к сотрудничеству для завершения конфликта в Украине.Три дня спустя Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После их двусторонней беседы к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Они обсудили планы по предоставлению Киеву гарантий безопасности от ЕС в координации с Соединёнными Штатами.Затем Трамп отметил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок Украины. Как сообщал The American Conservative, президент США может применить жёсткие меры против Киева за растрату американской военной помощи и заставить Зеленского согласиться с условиями России для разрешения конфликта.
