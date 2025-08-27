https://1prime.ru/20250827/zemlya-861352838.html

Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского*

Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского* - 27.08.2025, ПРАЙМ

Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского*

Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T21:01+0300

2025-08-27T21:01+0300

2025-08-27T21:01+0300

происшествия

россия

общество

москва

рф

юкос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому* М.Б., Лебедеву П.Л., Дубову В.М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц", - сказали в суде. Там отметили, что приставы занимаются исполнительным производством, должниками по которому являются Ходорковский* и экс-глава "Менатепа" Платон Лебедев. В рамках ведения сводного исполнительного производства установлено имущество Ходорковского* - земельный участок, зарегистрированный на Дубова В.М., сказали в суде. "Заявитель просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации", - сообщили в суде. Иск еще не принят к производству.* признан в РФ иностранным агентом.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, рф, юкос