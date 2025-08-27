https://1prime.ru/20250827/zemlya-861352838.html
Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского*
Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского* - 27.08.2025, ПРАЙМ
Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского*
Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде... | 27.08.2025, ПРАЙМ
происшествия
россия
общество
москва
рф
юкос
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому* М.Б., Лебедеву П.Л., Дубову В.М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц", - сказали в суде. Там отметили, что приставы занимаются исполнительным производством, должниками по которому являются Ходорковский* и экс-глава "Менатепа" Платон Лебедев. В рамках ведения сводного исполнительного производства установлено имущество Ходорковского* - земельный участок, зарегистрированный на Дубова В.М., сказали в суде. "Заявитель просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации", - сообщили в суде. Иск еще не принят к производству.* признан в РФ иностранным агентом.
