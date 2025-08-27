Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского* - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250827/zemlya-861352838.html
Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского*
Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского* - 27.08.2025, ПРАЙМ
Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского*
Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T21:01+0300
2025-08-27T21:01+0300
происшествия
россия
общество
москва
рф
юкос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому* М.Б., Лебедеву П.Л., Дубову В.М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц", - сказали в суде. Там отметили, что приставы занимаются исполнительным производством, должниками по которому являются Ходорковский* и экс-глава "Менатепа" Платон Лебедев. В рамках ведения сводного исполнительного производства установлено имущество Ходорковского* - земельный участок, зарегистрированный на Дубова В.М., сказали в суде. "Заявитель просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации", - сообщили в суде. Иск еще не принят к производству.* признан в РФ иностранным агентом.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, рф, юкос
Происшествия, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, ЮКОС
21:01 27.08.2025
 
Приставы попросили изъять земельный участок Ходорковского*

Приставы просят изъять участок Ходорковского, записанный на другого человека

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому* М.Б., Лебедеву П.Л., Дубову В.М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц", - сказали в суде.
Там отметили, что приставы занимаются исполнительным производством, должниками по которому являются Ходорковский* и экс-глава "Менатепа" Платон Лебедев.
В рамках ведения сводного исполнительного производства установлено имущество Ходорковского* - земельный участок, зарегистрированный на Дубова В.М., сказали в суде.
"Заявитель просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации", - сообщили в суде.
Иск еще не принят к производству.
* признан в РФ иностранным агентом.
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоМОСКВАРФЮКОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала