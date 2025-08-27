https://1prime.ru/20250827/zoloto-861303879.html

Стоимость золота снижается на фоне укрепления доллара

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром опускается на фоне удорожания доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,08 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до 3 425,92 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 0,26%, до 38,508 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,22% - до 98,46 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Цена драгоценного металла несколько корректируется после роста вторника примерно на 0,7%. Накануне инвесторы оценивали новости о том, что президент США Дональд Трамп заявил об отстранении от должности одного из членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Лизы Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении". Трамп ранее неоднократно критиковал главу Федрезерва Джерома Пауэлла, призывая к снижению ставки. Традиционно ослабление монетарной политики ФРС сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота. Трейдеры следят и за ситуацией во Франции. Ранее премьер-министр страны Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Золото традиционно является надежным активом, спрос на который поднимается в случае усиления глобальной неопределенности.

