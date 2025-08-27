Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота снижается на фоне укрепления доллара - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/zoloto-861303879.html
Стоимость золота снижается на фоне укрепления доллара
Стоимость золота снижается на фоне укрепления доллара - 27.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается на фоне укрепления доллара
Цена на золото в среду утром опускается на фоне удорожания доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T08:24+0300
2025-08-27T08:24+0300
экономика
рынок
торги
сша
франция
дональд трамп
джером пауэлл
франсуа байру
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром опускается на фоне удорожания доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,08 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до 3 425,92 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 0,26%, до 38,508 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,22% - до 98,46 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Цена драгоценного металла несколько корректируется после роста вторника примерно на 0,7%. Накануне инвесторы оценивали новости о том, что президент США Дональд Трамп заявил об отстранении от должности одного из членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Лизы Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении". Трамп ранее неоднократно критиковал главу Федрезерва Джерома Пауэлла, призывая к снижению ставки. Традиционно ослабление монетарной политики ФРС сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота. Трейдеры следят и за ситуацией во Франции. Ранее премьер-министр страны Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Золото традиционно является надежным активом, спрос на который поднимается в случае усиления глобальной неопределенности.
https://1prime.ru/20250826/zoloto-861245117.html
сша
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, франция, дональд трамп, джером пауэлл, франсуа байру, comex, федрезерв
Экономика, Рынок, Торги, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Франсуа Байру, Comex, Федрезерв
08:24 27.08.2025
 
Стоимость золота снижается на фоне укрепления доллара

Золото дешевеет на фоне удорожания доллара к мировым валютам

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром опускается на фоне удорожания доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,08 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до 3 425,92 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 0,26%, до 38,508 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,22% - до 98,46 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют.
Цена драгоценного металла несколько корректируется после роста вторника примерно на 0,7%. Накануне инвесторы оценивали новости о том, что президент США Дональд Трамп заявил об отстранении от должности одного из членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Лизы Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении".
Трамп ранее неоднократно критиковал главу Федрезерва Джерома Пауэлла, призывая к снижению ставки. Традиционно ослабление монетарной политики ФРС сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота.
Трейдеры следят и за ситуацией во Франции. Ранее премьер-министр страны Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Золото традиционно является надежным активом, спрос на который поднимается в случае усиления глобальной неопределенности.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Цена на золото растет на фоне опасений вокруг ФРС США
Вчера, 08:39
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАФРАНЦИЯДональд ТрампДжером ПауэллФрансуа БайруComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала