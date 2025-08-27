Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полюс" снизил производство золота в первом полугодии - 27.08.2025
"Полюс" снизил производство золота в первом полугодии
"Полюс" снизил производство золота в первом полугодии
экономика
промышленность
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство золота "Полюса" в первом полугодии снизилось на 11%, до 1,3 миллиона унций, на фоне планового сокращения на месторождении "Олимпиада", при этом компания сохранила прогноз по производству драгметалла на уровне 2,5-2,6 миллиона унций по итогам текущего года, следует из релиза "Полюса". "Общий объем производства золота снизился на 11% по сравнению с первым полугодием 2024 и составил 1 310,9 тысячи унций, в основном вследствие планового сокращения производства золота на "Олимпиаде" на фоне перехода к активной фазе вскрышных работ на пятой очереди карьера "Восточный", - говорится в релизе. "Учитывая объем производства за первое полугодие 2025 года, объем производства золота по итогам года ожидается в пределах ранее озвученного диапазона 2,5-2,6 миллиона унций", - добавляется в сообщении.
промышленность
Экономика, Промышленность
12:48 27.08.2025
 
"Полюс" снизил производство золота в первом полугодии

"Полюс" в I полугодии снизил производство золота на 11%

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство золота "Полюса" в первом полугодии снизилось на 11%, до 1,3 миллиона унций, на фоне планового сокращения на месторождении "Олимпиада", при этом компания сохранила прогноз по производству драгметалла на уровне 2,5-2,6 миллиона унций по итогам текущего года, следует из релиза "Полюса".
"Общий объем производства золота снизился на 11% по сравнению с первым полугодием 2024 и составил 1 310,9 тысячи унций, в основном вследствие планового сокращения производства золота на "Олимпиаде" на фоне перехода к активной фазе вскрышных работ на пятой очереди карьера "Восточный", - говорится в релизе.
"Учитывая объем производства за первое полугодие 2025 года, объем производства золота по итогам года ожидается в пределах ранее озвученного диапазона 2,5-2,6 миллиона унций", - добавляется в сообщении.
