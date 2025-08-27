https://1prime.ru/20250827/zoloto-861319604.html
"Полюс" снизил производство золота в первом полугодии
"Полюс" снизил производство золота в первом полугодии - 27.08.2025, ПРАЙМ
"Полюс" снизил производство золота в первом полугодии
Производство золота "Полюса" в первом полугодии снизилось на 11%, до 1,3 миллиона унций, на фоне планового сокращения на месторождении "Олимпиада", при этом... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T12:48+0300
2025-08-27T12:48+0300
2025-08-27T12:48+0300
экономика
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/40/762774075_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_b59009b23d8aabfae34e4b5a4fd609be.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство золота "Полюса" в первом полугодии снизилось на 11%, до 1,3 миллиона унций, на фоне планового сокращения на месторождении "Олимпиада", при этом компания сохранила прогноз по производству драгметалла на уровне 2,5-2,6 миллиона унций по итогам текущего года, следует из релиза "Полюса". "Общий объем производства золота снизился на 11% по сравнению с первым полугодием 2024 и составил 1 310,9 тысячи унций, в основном вследствие планового сокращения производства золота на "Олимпиаде" на фоне перехода к активной фазе вскрышных работ на пятой очереди карьера "Восточный", - говорится в релизе. "Учитывая объем производства за первое полугодие 2025 года, объем производства золота по итогам года ожидается в пределах ранее озвученного диапазона 2,5-2,6 миллиона унций", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20250827/zoloto-861303879.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/40/762774075_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_525335e515713975c859271945f330b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность
Экономика, Промышленность
"Полюс" снизил производство золота в первом полугодии
"Полюс" в I полугодии снизил производство золота на 11%
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство золота "Полюса" в первом полугодии снизилось на 11%, до 1,3 миллиона унций, на фоне планового сокращения на месторождении "Олимпиада", при этом компания сохранила прогноз по производству драгметалла на уровне 2,5-2,6 миллиона унций по итогам текущего года, следует из релиза "Полюса".
"Общий объем производства золота снизился на 11% по сравнению с первым полугодием 2024 и составил 1 310,9 тысячи унций, в основном вследствие планового сокращения производства золота на "Олимпиаде" на фоне перехода к активной фазе вскрышных работ на пятой очереди карьера "Восточный", - говорится в релизе.
"Учитывая объем производства за первое полугодие 2025 года, объем производства золота по итогам года ожидается в пределах ранее озвученного диапазона 2,5-2,6 миллиона унций", - добавляется в сообщении.
Стоимость золота снижается на фоне укрепления доллара