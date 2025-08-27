Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Южуралзолото" увеличило производство золота в первом полугодии
"Южуралзолото" увеличило производство золота в первом полугодии
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) увеличило производство золота в первом полугодии текущего года на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,5 тонн, следует из сообщения компании. "В первом полугодии 2025 года производство золота выросло на 2% год к году ... На текущий момент менеджмент компании проводит комплексный аудит производственной деятельности, результаты которого будут раскрыты по мере окончания аудита", - приводятся в сообщении слова президента ЮГК Семена Гринько. Согласно представленной таблице, производство золота в первом полугодии 2025 года составило 5,5 тонн против 5,4 тонны за январь-июнь годом ранее. В частности, на месторождениях Сибирского хаба выпуск золота вырос на 28% в годовом выражении, до 4 тонн. Так, ООО "Соврудник" произвел 3,2 тонны драгметалла (+33%), а АО "Коммунаровский рудник" - 0,8 тонны (+13%). Производство в Уральском хабе составило 1,5 тонны золота, что на 35% ниже показателя за прошлый год из-за приостановки горных работ на карьерах со стороны Ростехнадзора во втором полугодии 2024 года. По данным ЕГРЮЛ, в начале августа новым президентом "Управляющей компании ЮГК" (УК ЮГК) стал Семен Гринько. В середине июля исполняющим полномочия президента УК ЮГК была назначена Лариса Ивлева вместо Константина Струкова, который был отстранен от должности по решению Советского районного суда Челябинска. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
13:59 27.08.2025
 
"Южуралзолото" увеличило производство золота в первом полугодии

"Южуралзолото" в первом полугодии увеличило производство золота на 2%

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) увеличило производство золота в первом полугодии текущего года на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,5 тонн, следует из сообщения компании.
"В первом полугодии 2025 года производство золота выросло на 2% год к году ... На текущий момент менеджмент компании проводит комплексный аудит производственной деятельности, результаты которого будут раскрыты по мере окончания аудита", - приводятся в сообщении слова президента ЮГК Семена Гринько.
Согласно представленной таблице, производство золота в первом полугодии 2025 года составило 5,5 тонн против 5,4 тонны за январь-июнь годом ранее.
В частности, на месторождениях Сибирского хаба выпуск золота вырос на 28% в годовом выражении, до 4 тонн. Так, ООО "Соврудник" произвел 3,2 тонны драгметалла (+33%), а АО "Коммунаровский рудник" - 0,8 тонны (+13%).
Производство в Уральском хабе составило 1,5 тонны золота, что на 35% ниже показателя за прошлый год из-за приостановки горных работ на карьерах со стороны Ростехнадзора во втором полугодии 2024 года.
По данным ЕГРЮЛ, в начале августа новым президентом "Управляющей компании ЮГК" (УК ЮГК) стал Семен Гринько. В середине июля исполняющим полномочия президента УК ЮГК была назначена Лариса Ивлева вместо Константина Струкова, который был отстранен от должности по решению Советского районного суда Челябинска.
"Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
