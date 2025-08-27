https://1prime.ru/20250827/zoloto-861343777.html

Цена на золото незначительно растет

Цена на золото в среду вечером незначительно растет, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером незначительно растет, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, до 3 435,4 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - дешевела на 0,37%, до 38,468 доллара за унцию. Определенное давление на золото, по словам аналитиков, оказывает рост стоимости американской валюты и доходности гособлигаций США. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,31% - до 98,54 пункта, а доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) поднимается до 4,272% с уровня прошлого закрытия в 4,255%. "Сегодня мы наблюдаем укрепление индекса доллара и небольшой рост доходности облигаций, что оказывает давление на рынки золота и серебра и вызвало распродажи", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff). В четверг будут опубликованы промежуточные данные о ВВП США. Согласно первой, предварительной оценке, американская экономика выросла во втором квартале на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

