В "Авито" узнали, какие авто подешевели летом сильнее всего - 28.08.2025
В "Авито" узнали, какие авто подешевели летом сильнее всего
В "Авито" узнали, какие авто подешевели летом сильнее всего - 28.08.2025, ПРАЙМ
В "Авито" узнали, какие авто подешевели летом сильнее всего
Наиболее заметное снижение средней цены на платформе "Авито" среди новых авто по сравнению с весной этим летом продемонстрировали представители китайской марки... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T14:15+0300
2025-08-28T14:15+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Наиболее заметное снижение средней цены на платформе "Авито" среди новых авто по сравнению с весной этим летом продемонстрировали представители китайской марки GAC, которые подешевели на 31,7%, до 2,99 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авито Авто". "Эксперты "Авито Авто" проанализировали средние цены на новые автомобили на платформе летом 2025 года и выяснили, как они изменились по сравнению с весной... Наибольшее снижение цен зафиксировано у марки GAC - средняя цена на новые автомобили бренда, предлагаемые на "Авито", снизилась на 31,7%, с 4,39 миллиона до 2,99 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Дешевле стали также машины российского бренда Solaris (-4,6%), китайских Haval (-1,8%), Omoda (-1,5%) и Chery (-1%). Среди моделей наиболее заметно подешевели представители бренда Haval. Так, модель H3 потеряла 6,2% от весенней цены, Jolion подешевел на 5,8%, а M6 - на 5,2%. Помимо этого цены снизились на Chery Tiggo 4 и Jaecoo J7 - на 3,8% каждая, a Omoda C5 и Chery Tiggo 7L стали доступнее на 3,5 и 3,4% соответственно. "Снижение средних цен во многом связано с изменением структуры рынка: при появлении в продаже большего количества бюджетных моделей средняя цена на машины конкретной марки уменьшается", - пояснили в компании.
14:15 28.08.2025
 
В "Авито" узнали, какие авто подешевели летом сильнее всего

"Авито Авто": сильнее всего этим летом в России подешевели новые китайские авто GAC

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Наиболее заметное снижение средней цены на платформе "Авито" среди новых авто по сравнению с весной этим летом продемонстрировали представители китайской марки GAC, которые подешевели на 31,7%, до 2,99 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авито Авто".
"Эксперты "Авито Авто" проанализировали средние цены на новые автомобили на платформе летом 2025 года и выяснили, как они изменились по сравнению с весной... Наибольшее снижение цен зафиксировано у марки GAC - средняя цена на новые автомобили бренда, предлагаемые на "Авито", снизилась на 31,7%, с 4,39 миллиона до 2,99 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Дешевле стали также машины российского бренда Solaris (-4,6%), китайских Haval (-1,8%), Omoda (-1,5%) и Chery (-1%).
Среди моделей наиболее заметно подешевели представители бренда Haval. Так, модель H3 потеряла 6,2% от весенней цены, Jolion подешевел на 5,8%, а M6 - на 5,2%.
Помимо этого цены снизились на Chery Tiggo 4 и Jaecoo J7 - на 3,8% каждая, a Omoda C5 и Chery Tiggo 7L стали доступнее на 3,5 и 3,4% соответственно.
"Снижение средних цен во многом связано с изменением структуры рынка: при появлении в продаже большего количества бюджетных моделей средняя цена на машины конкретной марки уменьшается", - пояснили в компании.
Россияне стали чаще интересоваться новым Solaris HC
