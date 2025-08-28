В России вырос спрос на автомобили марки Evolute

https://1prime.ru/20250828/avto-861385526.html
ЭКСКЛЮЗИВМОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о предложении на платформе, спросе и ценах на автомобили марки Evolute летом 2025 года и выяснили, как за 12 месяцев изменились эти показатели.По данным Авито Авто, спросна новые машины Evolute на платформе вырос на 13,5%. Лидером по динамике показателя стал Evolute i-PRO (+36%). Эта же модель оказалась и самой востребованной среди пользователей: она привлекает внимание половины аудитории, рассматривающей к покупке машины этой марки. На втором месте расположился Evolute i-VAN, спрос на нее вырос на 33%.В среднем, машины подешевели на 3,1% – до 2 850 000 рублей. По количеству объявлений на Авито Авто лидирует Evolute i-Space с долей 50,9% (его средняя цена – 2 940 000 рублей). Вторую строчку занял Evolute i-PRO с долей 43,5%. Его средний ценник за год снизился на 29,5% – до 2 490 000 рублей.На вторичном рынке спрос на Evolute увеличился на 19,8%. Среди моделей наиболее существенно выросла популярность Evolute i-SKY – на 50,3%. На втором месте по динамике – Evolute i-PRO (+20,4%), далее – Evolute i-JOY (+13%). Наиболее востребованной моделью, как и среди новых авто марки, оказался Evolute i-PRO.Число объявлений с авто Evolute с пробегом увеличилось на 3,5%. Заметнее всего прибавила модель i-Space (в 2,1 раза). Чаще же всего на платформе встречается i-PRO (54,2% от предложения).Наиболее заметно на вторичном рынке подешевел i-Space: средняя цена упала на 15%, до 2 499 000 рублей. Следом идет Evolute i-SKY с ценником 2 700 000 рублей (стоимость упала на 6,9%), а замыкает тройку Evolute i-JOY (-2,6%, 1 850 000 рублей).
