Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли - 28.08.2025
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250828/chp-861400811.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
2025-08-28T18:19+0300
2025-08-28T18:19+0300
спецоперация на украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. В четверг МЧС России объявило о ракетной опасности в Крыму. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра. Причины не назывались. Перекрыли движение в 17.59 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
18:19 28.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту.
В четверг МЧС России объявило о ракетной опасности в Крыму.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
Причины не назывались. Перекрыли движение в 17.59 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
