https://1prime.ru/20250828/chp-861400811.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли - 28.08.2025, ПРАЙМ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T18:19+0300
2025-08-28T18:19+0300
2025-08-28T18:19+0300
спецоперация на украине
бизнес
россия
крым
мчс
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860724006_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_e102178031af8dcdabfa876d07cc69ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. В четверг МЧС России объявило о ракетной опасности в Крыму. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра. Причины не назывались. Перекрыли движение в 17.59 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://1prime.ru/20250827/rostov-na-donu-861309985.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860724006_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_cd002efaca68197ae55d87b18cb4662f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, крым, мчс, общество
Спецоперация на Украине, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, МЧС, Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Инфоцентр: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли