Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности, Еврокомиссия (ЕК) обсудила этот вопрос с властями в Киеве, заявила на брифинге официальный представитель ЕК Ева Гринчирова. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами, энергетическая безопасность (ЕС - ред.) не пострадала (в результате ударов Украины по нефтепроводу "Дружба" - ред.), но, тем не менее, энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила", - сказала она. Другой официальный представитель ЕК Арианна Подеста добавила, что ЕС повторил Украине важность поддержания энергоснабжения и призвал все стороны сохранить критически важную инфраструктуру. "Мы получили письма из Словакии и Венгрии по этому поводу и ответим на них", - добавила Подеста. В четверг глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, восстановлена. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.

