Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, заявили в ЕК - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250828/druzhba-861386404.html
Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, заявили в ЕК
Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, заявили в ЕК - 28.08.2025, ПРАЙМ
Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, заявили в ЕК
Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности, Еврокомиссия (ЕК) обсудила этот вопрос... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T14:26+0300
2025-08-28T14:26+0300
энергетика
нефть
киев
словакия
венгрия
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_947c1b3bfc5f8e4c5420fb3b77490448.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности, Еврокомиссия (ЕК) обсудила этот вопрос с властями в Киеве, заявила на брифинге официальный представитель ЕК Ева Гринчирова. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами, энергетическая безопасность (ЕС - ред.) не пострадала (в результате ударов Украины по нефтепроводу "Дружба" - ред.), но, тем не менее, энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила", - сказала она. Другой официальный представитель ЕК Арианна Подеста добавила, что ЕС повторил Украине важность поддержания энергоснабжения и призвал все стороны сохранить критически важную инфраструктуру. "Мы получили письма из Словакии и Венгрии по этому поводу и ответим на них", - добавила Подеста. В четверг глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, восстановлена. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
https://1prime.ru/20250828/vengriya-861372836.html
киев
словакия
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_f318ecc1edf513143fc2b014ea2b291c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, киев, словакия, венгрия, ек, ес
Энергетика, Нефть, Киев, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕК, ЕС
14:26 28.08.2025
 
Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, заявили в ЕК

Представитель ЕК Гринчирова: нефтепровод "Дружба" не должен подвергаться ударам

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности, Еврокомиссия (ЕК) обсудила этот вопрос с властями в Киеве, заявила на брифинге официальный представитель ЕК Ева Гринчирова.
Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
"Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами, энергетическая безопасность (ЕС - ред.) не пострадала (в результате ударов Украины по нефтепроводу "Дружба" - ред.), но, тем не менее, энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила", - сказала она.
Другой официальный представитель ЕК Арианна Подеста добавила, что ЕС повторил Украине важность поддержания энергоснабжения и призвал все стороны сохранить критически важную инфраструктуру.
"Мы получили письма из Словакии и Венгрии по этому поводу и ответим на них", - добавила Подеста.
В четверг глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, восстановлена.
Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба Валдай Андрей Быстрицкий отвечает на вопросы журналистов - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Эксперт прокомментировал обеспокоенности Венгрии атаками на "Дружбу"
11:03
 
ЭнергетикаНефтьКиевСЛОВАКИЯВЕНГРИЯЕКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала