Exxonmobil прогнозирует пик добычи нефти в Северной Америке в 2030-х годах

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в Северной Америке достигнет пика в 2030-х годах из-за истощения запасов трудноизвлекаемой нефти в США, но ее объемы сможет поддержать постоянное совершенствование технологий, считает американская компания Exxonmobil. "Исходя из нашего прогноза, поставки нефти из Северной Америки, по прогнозам, достигнут пика в следующем десятилетии по мере истощения месторождений трудноизвлекаемой нефти в США. Однако повышение эффективности и производительности, основанное на технологиях, по-прежнему будет играть важную роль в будущих тенденциях в области добычи трудноизвлекаемой нефти в США", - говорится в докладе компании Global Outlook. Exxon отмечает, что теперь она ожидает добычу трудноизвлекаемой нефти до 2050 года на 50% выше, чем прогнозировала в 2015 году, благодаря совершенствованию технологий. "В 2024 году эти улучшения позволили продолжить рост добычи, несмотря на сокращение числа действующих буровых установок. Наш базовый прогноз на период до 2050 года предусматривает непрерывный технологический прогресс, включая усовершенствования технологии гидроразрыва пласта, такие как легкий проппант и методы повышения нефтеотдачи пластов", - добавляется в докладе. По прогнозам компании, технологические прорывы, способствующие устойчивому повышению производительности скважин, могут позволить США увеличить добычу на 0,5 миллиона баррелей в сутки к 2050 году, что поможет компенсировать снижение. И, наоборот, отсутствие непрерывных инноваций приведет к потенциальному сокращению добычи примерно на 2,5 миллиона баррелей в сутки.

