МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Сталелитейная Nippon Steel рассчитывает увеличить прибыль U.S. Steel за счет инвестиций в 11 миллиардов долларов, а также передачи технологий и расширения производства, сказал в интервью агентству Рейтер вице-председатель совета директоров японской компании Такахиро Мори. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. В июне Белый дом опубликовал указ, согласно которому американский президент Дональд Трамп допустил сделку между Nippon Steel и U.S Steel при условии устранения рисков национальной безопасности, которые может нести в себе подобное соглашение. Позднее компании заявили о закрытии сделки по слиянию. "Nippon Steel планирует увеличить прибыль U.S. Steel за счет инвестиций в размере 11 миллиардов долларов и передачи своих операционных методов и передовых технологий с целью расширения производственных мощностей и добавления большего количества высококачественных продуктов", - пишет агентство. Отмечается, что изначально средства будут выделены самой U.S. Steel, затем Nippon Steel подключится, если ресурсов окажется недостаточно. "Реальные результаты инвестиций будет видно после 2028 года", - цитирует Мори Рейтер. Таким образом, указывает Мори, вложения могут увеличить вклад U.S. Steel в прибыль японской компании в 2028 году до 250 миллиардов иен (1,7 миллиарда долларов) с ожидаемых в этом году 80 миллиардов (более 500 миллионов долларов). Также планируется построить новый цех горячей прокатки на заводе U.S. Steel в Пенсильвании, модернизировать печь в Индиане, а также построить новые линии по производству электромагнитных стальных листов и расширить другие производственные мощности. Мори также добавил, что компания рассчитывает построить завод "с нуля". Ожидается, что инвестиции увеличат внутреннюю мощность U.S. Steel по производству необработанной стали до 20 с 17 миллионов тонн. Годовая мощность Nippon Steel вырастет до 86 миллионов тонн.

