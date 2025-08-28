https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861409547.html
Рынок акций России закрылся снижением на заявлениях Мерца
Рынок акций России закрылся снижением на заявлениях Мерца - 28.08.2025, ПРАЙМ
Рынок акций России закрылся снижением на заявлениях Мерца
Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал снижением на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о перспективах встречи между президентом РФ... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T21:36+0300
2025-08-28T21:36+0300
2025-08-28T21:36+0300
спецоперация на украине
рынок
россия
фрг
сша
владимир путин
владимир зеленский
фридрих мерц
мосбиржа
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675275_0:57:3035:1764_1920x0_80_0_0_d5d1ec03d9abcf272ffdd5e77484e0be.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал снижением на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о перспективах встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также на заявления из Белого дома, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.45 мск снижался на 1,27%, до 2 874,36 пункта. До новостей он демонстрировал околонулевую динамику. Мерц заявил, что встреча между Путиным и Зеленским может вовсе не состояться. США, в свою очередь, допускают, что Москва и Киев на данном этапе не готовы положить конец конфликту, сообщили в Белом доме, добавив, что американский президент Дональд Трамп намерен "позднее" сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861407104.html
фрг
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675275_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_b68b6f898bdb8ecbb0356029d6681bc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, фрг, сша, владимир путин, владимир зеленский, фридрих мерц, мосбиржа, мировая экономика
Спецоперация на Украине, Рынок, РОССИЯ, ФРГ, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Мосбиржа, Мировая экономика
Рынок акций России закрылся снижением на заявлениях Мерца
Индекс Мосбиржи снизился на заявлениях Мерца о перспективах встречи Путина и Зеленского