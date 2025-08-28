Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций России закрылся снижением на заявлениях Мерца - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861409547.html
Рынок акций России закрылся снижением на заявлениях Мерца
Рынок акций России закрылся снижением на заявлениях Мерца - 28.08.2025, ПРАЙМ
Рынок акций России закрылся снижением на заявлениях Мерца
Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал снижением на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о перспективах встречи между президентом РФ... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T21:36+0300
2025-08-28T21:36+0300
спецоперация на украине
рынок
россия
фрг
сша
владимир путин
владимир зеленский
фридрих мерц
мосбиржа
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675275_0:57:3035:1764_1920x0_80_0_0_d5d1ec03d9abcf272ffdd5e77484e0be.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал снижением на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о перспективах встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также на заявления из Белого дома, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.45 мск снижался на 1,27%, до 2 874,36 пункта. До новостей он демонстрировал околонулевую динамику. Мерц заявил, что встреча между Путиным и Зеленским может вовсе не состояться. США, в свою очередь, допускают, что Москва и Киев на данном этапе не готовы положить конец конфликту, сообщили в Белом доме, добавив, что американский президент Дональд Трамп намерен "позднее" сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861407104.html
фрг
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675275_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_b68b6f898bdb8ecbb0356029d6681bc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, фрг, сша, владимир путин, владимир зеленский, фридрих мерц, мосбиржа, мировая экономика
Спецоперация на Украине, Рынок, РОССИЯ, ФРГ, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Мосбиржа, Мировая экономика
21:36 28.08.2025
 
Рынок акций России закрылся снижением на заявлениях Мерца

Индекс Мосбиржи снизился на заявлениях Мерца о перспективах встречи Путина и Зеленского

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал снижением на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о перспективах встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также на заявления из Белого дома, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.45 мск снижался на 1,27%, до 2 874,36 пункта. До новостей он демонстрировал околонулевую динамику.
Мерц заявил, что встреча между Путиным и Зеленским может вовсе не состояться. США, в свою очередь, допускают, что Москва и Киев на данном этапе не готовы положить конец конфликту, сообщили в Белом доме, добавив, что американский президент Дональд Трамп намерен "позднее" сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Биржи Европы закрылись разнонаправленно
20:03
 
Спецоперация на УкраинеРынокРОССИЯФРГСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийФридрих МерцМосбиржаМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала