Нефть дорожает на заявлениях Мерца по Украине

Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Белого дома о ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T21:53+0300
2025-08-28T21:53+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
фрг
сша
фридрих мерц
дональд трамп
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Белого дома о ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,39% - до 67,7 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 64,37 доллара. Ранее нефть обеих марок дешевела. Мерц заявил, что встреча между Путиным и Зеленским может вовсе не состояться. США, в свою очередь, допускают, что Москва и Киев на данном этапе не готовы положить конец конфликту, сообщили в Белом доме, добавив, что американский президент Дональд Трамп намерен "позднее" сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.
21:53 28.08.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ExxonMobil
Exxonmobil прогнозирует пик добычи нефти в Северной Америке в 2030-х годах
20:54
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
