https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861410050.html
Нефть дорожает на заявлениях Мерца по Украине
Нефть дорожает на заявлениях Мерца по Украине - 28.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на заявлениях Мерца по Украине
Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Белого дома о ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T21:53+0300
2025-08-28T21:53+0300
2025-08-28T21:53+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
фрг
сша
фридрих мерц
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Белого дома о ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,39% - до 67,7 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 64,37 доллара. Ранее нефть обеих марок дешевела. Мерц заявил, что встреча между Путиным и Зеленским может вовсе не состояться. США, в свою очередь, допускают, что Москва и Киев на данном этапе не готовы положить конец конфликту, сообщили в Белом доме, добавив, что американский президент Дональд Трамп намерен "позднее" сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861408634.html
украина
фрг
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, фрг, сша, фридрих мерц, дональд трамп
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, ФРГ, США, Фридрих Мерц, Дональд Трамп
Нефть дорожает на заявлениях Мерца по Украине
Нефть дорожает на заявлениях Мерца и Белого дома по Украине