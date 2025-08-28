https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861410050.html

Нефть дорожает на заявлениях Мерца по Украине

Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Белого дома о ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Белого дома о ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,39% - до 67,7 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 64,37 доллара. Ранее нефть обеих марок дешевела. Мерц заявил, что встреча между Путиным и Зеленским может вовсе не состояться. США, в свою очередь, допускают, что Москва и Киев на данном этапе не готовы положить конец конфликту, сообщили в Белом доме, добавив, что американский президент Дональд Трамп намерен "позднее" сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.

