Axios написал о новых деталях по антииранским санкциям

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов. Axios со ссылкой на три источника, непосредственно знакомые с ситуацией, в четверг объявил, что государства "евротройки" запустят механизм, восстанавливающий все санкции Совбеза ООН против Ирана. Неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, и что "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу. "Франция, Германия и Великобритания в четверг утром направили письмо членам Совета безопасности ООН, в котором объявили о запуске механизма восстановления санкций ООН против Ирана", - пишет портал. Во вторник Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблематике. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если исламская республика не согласится на ядерную сделку до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

