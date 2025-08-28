Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Axios написал о новых деталях по антииранским санкциям - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/es-861397994.html
Axios написал о новых деталях по антииранским санкциям
Axios написал о новых деталях по антииранским санкциям - 28.08.2025, ПРАЙМ
Axios написал о новых деталях по антииранским санкциям
Страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T17:33+0300
2025-08-28T17:33+0300
мировая экономика
иран
германия
великобритания
дональд трамп
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов. Axios со ссылкой на три источника, непосредственно знакомые с ситуацией, в четверг объявил, что государства "евротройки" запустят механизм, восстанавливающий все санкции Совбеза ООН против Ирана. Неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, и что "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу. "Франция, Германия и Великобритания в четверг утром направили письмо членам Совета безопасности ООН, в котором объявили о запуске механизма восстановления санкций ООН против Ирана", - пишет портал. Во вторник Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблематике. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если исламская республика не согласится на ядерную сделку до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://1prime.ru/20250820/es-861006139.html
иран
германия
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, германия, великобритания, дональд трамп, оон, совбез
Мировая экономика, ИРАН, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, ООН, Совбез
17:33 28.08.2025
 
Axios написал о новых деталях по антииранским санкциям

Axios: евротройка уведомила СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана

© fotolia.com / moonrunФлаг евросоюза
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Флаг евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Axios со ссылкой на три источника, непосредственно знакомые с ситуацией, в четверг объявил, что государства "евротройки" запустят механизм, восстанавливающий все санкции Совбеза ООН против Ирана. Неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, и что "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу.
"Франция, Германия и Великобритания в четверг утром направили письмо членам Совета безопасности ООН, в котором объявили о запуске механизма восстановления санкций ООН против Ирана", - пишет портал.
Во вторник Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблематике. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если исламская республика не согласится на ядерную сделку до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт
20 августа, 20:57
 
Мировая экономикаИРАНГЕРМАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампООНСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала