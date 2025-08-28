Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.08.2025
Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши на критику Венгрии
2025-08-28T21:08+0300
спецоперация на украине
венгрия
украина
польша
радослав сикорский
петер сийярто
андрей сибига
всу
БУДАПЕШТ, 28 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши Андрею Сибиге и Радославу Сикорскому, раскритиковавшим Будапешт за запрет на въезд в шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, заявив, что тот поставил под угрозу венгерскую энергобезопасность. Ранее в четверг венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Сибига заявил, что Киев готовит ответные меры против Будапешта, а Сикорский предложил Бровди отдых в Польше. "Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, не мы ее развязали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и перестаньте пытаться втянуть нас в свою войну!" - ответил Сийярто Сибиге в соцсети Х. В ответ на публикацию Сикорского в соцсети Х венгерский министр подчеркнул, что "угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины". Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова в четверг.
21:08 28.08.2025
 
Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши на критику Венгрии

Сийярто ответил Сибиге и Сикорскому на критику из-за Бровди

БУДАПЕШТ, 28 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши Андрею Сибиге и Радославу Сикорскому, раскритиковавшим Будапешт за запрет на въезд в шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, заявив, что тот поставил под угрозу венгерскую энергобезопасность.
Ранее в четверг венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Сибига заявил, что Киев готовит ответные меры против Будапешта, а Сикорский предложил Бровди отдых в Польше.
"Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, не мы ее развязали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и перестаньте пытаться втянуть нас в свою войну!" - ответил Сийярто Сибиге в соцсети Х.
В ответ на публикацию Сикорского в соцсети Х венгерский министр подчеркнул, что "угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины".
Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова в четверг.
