В Германии рассказали о строительстве железной дороги на Украину
Tagesspiegel: Германия близится к завершению строительства железной дороги на Украину
Берлин, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 28 августа — РИА Новости. Германия подходит к завершению проекта по строительству сети железнодорожных путей, предназначенных для военных перевозок на восточные рубежи НАТО и в Украину, сообщает издание Der Tagesspiegel.
"По данным Федерального министерства транспорта, в Германии практически завершено создание базовой сети военных железных дорог. Базовая сеть военных дорог уже существует. Она включает дороги, пригодные для военных перевозок", — говорится в материале.
Немецкое издание утверждает, что чтобы поддержать Украину в её противостоянии с Россией, Германия вместе с другими союзниками Киева, перевозит военную технику из портов Балтики в крупный логистический центр, расположенный к югу от Кракова. Оттуда техника отправляется на Львов, где уже существует европейская колея.
Согласно информации из материалов начала июля от издания Bild, немецкий бригадный генерал медицинской службы Бруно Мост сообщил о переговорах между бундесвером и Deutsche Bahn по вопросу модификации старых поездов в санитарные составы, которые могут понадобиться для ухода за тысячами раненых при возможном конфликте на восточном фланге НАТО.
Также было отмечено, что бундесвер планирует развернуть полевые медицинские пункты вдоль железнодорожных путей для оказания неотложной помощи и подготовки раненых к транспортировке. В апреле издание Handelsblatt, ссылаясь на неназванные источники, сообщило о переговорах бундесвера с такими компаниями, как Lufthansa и Deutsche Bahn, с целью обеспечить возможность переброски войск НАТО на восток в случае возможного военного столкновения. Россия заявляет, что поставки оружия Украине тормозят урегулирование конфликта, непосредственно вовлекая страны НАТО и создавая "игру с огнём".