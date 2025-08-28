Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ООН подтвердили уведомление ЕС по антииранским санкциям - 28.08.2025
В ООН подтвердили уведомление ЕС по антииранским санкциям
2025-08-28T18:17+0300
2025-08-28T18:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861400526_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_50c739e03712372d3aa2ddcd742a8c99.jpg
ООН, 28 авг – ПРАЙМ. Председательствующая в СБ ООН Панама подтвердила, что страны "Евротройки" уведомили Совбез о "запросе на активацию" механизма восстановления антииранских санкций. Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на дипломатов сообщал, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. "Да, они отправили письмо с официальным уведомлением о своем запросе на активацию "снэпбека" (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана – ред)", – сказали журналистам в панамской миссии.
2025
18:17 28.08.2025
 
В ООН подтвердили уведомление ЕС по антииранским санкциям

ООН, 28 авг – ПРАЙМ. Председательствующая в СБ ООН Панама подтвердила, что страны "Евротройки" уведомили Совбез о "запросе на активацию" механизма восстановления антииранских санкций.
Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на дипломатов сообщал, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана.
"Да, они отправили письмо с официальным уведомлением о своем запросе на активацию "снэпбека" (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана – ред)", – сказали журналистам в панамской миссии.
"Евротройка" уведомила Аракчи о запуске механизма восстановления санкций
