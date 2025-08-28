Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России рассказал о деталях предстоящего саммита ШОС в Китае
https://1prime.ru/20250828/knr-861410670.html
Посол России рассказал о деталях предстоящего саммита ШОС в Китае
2025-08-28T22:15+0300
ПЕКИН, 28 авг - ПРАЙМ. Обновленная стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до 2035 года будет утверждена на предстоящем саммите организации в Тяньцзине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. По словам посла, на предстоящем саммит планируется утвердить около 20 документов. "Прежде всего речь идет о Тяньцзиньской декларации и обновленной Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые станут своего рода дорожной картой сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы", - сказал Моргулов. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
22:15 28.08.2025
 
Посол России рассказал о деталях предстоящего саммита ШОС в Китае

Посол Моргулов: обновленную стратегию развития ШОС утвердят на саммите в Тяньцзине

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Игорь Моргулов. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 28 авг - ПРАЙМ. Обновленная стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до 2035 года будет утверждена на предстоящем саммите организации в Тяньцзине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
По словам посла, на предстоящем саммит планируется утвердить около 20 документов.
"Прежде всего речь идет о Тяньцзиньской декларации и обновленной Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые станут своего рода дорожной картой сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы", - сказал Моргулов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Эксперты оценили возможность легализации стейблкоинов в ШОС
22 августа, 13:51
 
