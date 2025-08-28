https://1prime.ru/20250828/medvedev-861377570.html
Медведев назвал принцип нейтралитета основой австрийской государственности
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, закрепленным в важнейших юридических документах, отказ от него несет угрозы для страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском. Он отметил, что Вена в последние годы активно принимает участие в действиях НАТО, в частности в инициативе "Партнерство ради мира". "На этом фоне в Вене заговорили о том, что "пошатнувшийся пацифистский консенсус" и "российская угроза" дают, мол, исторический шанс избавиться от "оков прошлого" в виде нейтралитета. Но принцип нейтралитета — основа самой австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны", - пишет Медведев. Зампред Совбеза РФ напомнил, что принцип нейтралитета закреплен в ряде важнейших юридических актах, обладающих обязательной силой: Московском меморандуме, Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии, Федеральном Конституционном законе о постоянном нейтралитете, заключенных в 1955 году. "При их изъятии рушится вся австрийская государственность", - подчеркивает он. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
