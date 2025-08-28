https://1prime.ru/20250828/medvedev-861377570.html

Медведев назвал принцип нейтралитета основой австрийской государственности

Медведев назвал принцип нейтралитета основой австрийской государственности - 28.08.2025, ПРАЙМ

Медведев назвал принцип нейтралитета основой австрийской государственности

Принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, закрепленным в важнейших юридических документах, отказ от него несет угрозы для страны,... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T12:08+0300

2025-08-28T12:08+0300

2025-08-28T12:08+0300

политика

общество

россия

вена

австрия

дмитрий медведев

совбез

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bea3970133a1111b788aa258c1434aeb.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, закрепленным в важнейших юридических документах, отказ от него несет угрозы для страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском. Он отметил, что Вена в последние годы активно принимает участие в действиях НАТО, в частности в инициативе "Партнерство ради мира". "На этом фоне в Вене заговорили о том, что "пошатнувшийся пацифистский консенсус" и "российская угроза" дают, мол, исторический шанс избавиться от "оков прошлого" в виде нейтралитета. Но принцип нейтралитета — основа самой австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны", - пишет Медведев. Зампред Совбеза РФ напомнил, что принцип нейтралитета закреплен в ряде важнейших юридических актах, обладающих обязательной силой: Московском меморандуме, Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии, Федеральном Конституционном законе о постоянном нейтралитете, заключенных в 1955 году. "При их изъятии рушится вся австрийская государственность", - подчеркивает он. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250825/ugroza-861218896.html

вена

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, вена, австрия, дмитрий медведев, совбез, нато