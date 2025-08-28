https://1prime.ru/20250828/medvedev-861380038.html

Медведев напомнил о членстве большинства стран ЕС в НАТО

2025-08-28T12:29+0300

политика

россия

австрия

франция

дмитрий медведев

ес

нато

совбез

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Евросоюз считали экономическом объединением, предпочитая умалчивать об одновременном членстве большинства стран-участниц в НАТО, отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом зампред Совбеза напомнил в своей колонке на сайте RT на русском, комментируя дискуссию о возможности отказа Австрии от нейтралитета и вступления страны в НАТО. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "До 2009 года, пока не вступил в силу Лиссабонский договор, всё ограничивалось общими словами о координации военного строительства государствами Евросоюза, но без обязательств. После напирали на то, что в договоре не прописаны ни масштабы, ни сроки помощи, которую государства "единой Европы" обязаны оказать при нападении. Да и вообще, ЕС считался экономическим объединением. О том, что большинство его стран уже входят в НАТО, предпочитали умалчивать", - написал Медведев. Лиссабонский договор, известный также как Договор о реформе был подписан на саммите ЕС 13 декабря 2007 года. Он был призван заменить проект европейской Конституции, от которой руководители стран ЕС решили отказаться после выраженного ей недоверия на национальных референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Наряду с другими пунктами договор содержит положения о политике обороны и прописывает обязательную коллективную ответственность стран-членов ЕС. Если государство стало жертвой агрессии, другие государства "обязаны" оказать помощь и поддержку "всеми возможными средствами".

австрия

франция

