Пермский округ намерен ввести налог для туристов

ПЕРМЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Туристический налог планируется ввести с января 2026 года в Пермском округе, сообщила пресс-служба совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. "В Пермском округе планируют ввести туристический налог. Такое решение одобрили в первом чтении депутаты думы Пермского муниципального округа... Туристический налог планируется ввести с 1 января 2026 года. Ожидается, что в ближайшие три года он принесёт в бюджет муниципалитета более 13 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале совета. Уточняется, что взимать налог будут с организаций, предпринимателей и физлиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах. Его размер составит 1% от стоимости услуг по размещению. Ранее депутаты примерно 10 пермских территорий одобрили введение туристического налога (с постепенным ростом ставок до 5%). Речь о Перми, Красновишерском, Соликамском, Губахинском, Кунгурском, Чердынском, Краснокамском, Горнозаводском и других округах. По данным Росстата, за 2024 год турпоток в Пермский край превысил 1,4 миллиона человек (в 2023 году - примерно 1 миллион человек). Больше всего туристы путешествуют по региону летом. Региональные власти по итогам 2024 года информировали, что наблюдается рост налоговых сборов от деятельности гостиниц и предприятий общепита (в 2023 году - 1,9 миллиарда рублей).
