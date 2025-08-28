Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на опасениях вокруг профицита на рынке - 28.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250828/neft-861365993.html
Нефть дешевеет на опасениях вокруг профицита на рынке
Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, трейдеры обращают внимание на возможность профицита на рынке, в целом игнорируя факторы поддержки котировок,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T08:42+0300
2025-08-28T08:52+0300
08:42 28.08.2025 (обновлено: 08:52 28.08.2025)
 
Нефть дешевеет на опасениях вокруг профицита на рынке

Цена на нефть марки Brent снизилась до 66,86 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, трейдеры обращают внимание на возможность профицита на рынке, в целом игнорируя факторы поддержки котировок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,86% - до 66,86 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,97%, до 63,53 доллара.
"Масштаб предстоящего профицита означает, что перспективы рынка остаются явно "медвежьими". Однако очевидно, что ключевым фактором роста цен для рынка является возможность ужесточения санкций против России, а также введения более широких вторичных тарифов", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона.
Не дает заметной поддержки котировкам и статистика о запасах в США. В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 22 августа сократились на 2,4 миллиона баррелей, аналитики ждали снижения на 2 миллиона баррелей.
При этом запасы бензина снизились слабее ожиданий, дистиллятов - неожиданно снизились, а добыча выросла - до 13,439 миллиона баррелей в сутки.
