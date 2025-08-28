Нефть дешевеет на опасениях вокруг профицита на рынке

https://1prime.ru/20250828/neft-861365993.html
2025-08-28T08:42+0300
2025-08-28T08:42+0300
2025-08-28T08:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, трейдеры обращают внимание на возможность профицита на рынке, в целом игнорируя факторы поддержки котировок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,86% - до 66,86 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,97%, до 63,53 доллара. "Масштаб предстоящего профицита означает, что перспективы рынка остаются явно "медвежьими". Однако очевидно, что ключевым фактором роста цен для рынка является возможность ужесточения санкций против России, а также введения более широких вторичных тарифов", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Не дает заметной поддержки котировкам и статистика о запасах в США. В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 22 августа сократились на 2,4 миллиона баррелей, аналитики ждали снижения на 2 миллиона баррелей. При этом запасы бензина снизились слабее ожиданий, дистиллятов - неожиданно снизились, а добыча выросла - до 13,439 миллиона баррелей в сутки.
