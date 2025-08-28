Цены на нефть опускаются после роста днем ранее

https://1prime.ru/20250828/neft-861385923.html

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, котировки стабилизируются после увеличения днем ранее более чем на 1%, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг поставок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.01 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,4% - до 67,17 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 63,89 доллара. В среду стоимость нефти выросла более чем на 1% после публикации статистики о запасах в США. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 22 августа снизились на 2,4 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали снижение на 2 миллиона. В то же время запасы бензина в США за неделю снизились слабее ожиданий, дистиллятов - неожиданно снизились, а добыча выросла - до 13,439 миллиона баррелей в сутки, сообщило министерство. Сдерживают котировки также опасения по поводу рисков профицита на рынке. "Сохраняются более сильные опасения, что отказ ОПЕК+ от сокращения поставок в сочетании с ростом добычи не входящих в организацию производителей может привести к переизбытку на рынке", - приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитика MUFG Суджин Ким (Soojin Kim). Трейдеры также следят за ситуацией вокруг мировой торговли. Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией.

