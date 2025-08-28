https://1prime.ru/20250828/neft-861399169.html

Цены на нефть ускорили снижение вечером

2025-08-28T17:53+0300

энергетика

рынок

нефть

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,68% - до 66,98 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,8%, до 63,64 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,4%. "Рынок пытается нащупать баланс: с одной стороны, поддержкой выступает сокращение запасов нефти в США, которое оказалось заметнее прогнозов, с другой - инвесторы закладывают в цены уменьшение спроса на топливо по мере завершения сезона летних поездок", - сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Как отмечает эксперт, дополнительный риск для достижения баланса на нефтяном рынке связан с торговой политикой США. Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. "Введение новых пошлин на индийские товары оставляет вопрос о дальнейшем поведении индийских НПЗ, хотя все сигнализирует о том, что они продолжат закупать нефть российского происхождения", - добавил Скрябин.

рынок, нефть