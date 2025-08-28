Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили снижение вечером - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250828/neft-861399169.html
Цены на нефть ускорили снижение вечером
Цены на нефть ускорили снижение вечером - 28.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили снижение вечером
Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили снижение, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T17:53+0300
2025-08-28T17:53+0300
энергетика
рынок
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,68% - до 66,98 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,8%, до 63,64 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,4%. "Рынок пытается нащупать баланс: с одной стороны, поддержкой выступает сокращение запасов нефти в США, которое оказалось заметнее прогнозов, с другой - инвесторы закладывают в цены уменьшение спроса на топливо по мере завершения сезона летних поездок", - сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Как отмечает эксперт, дополнительный риск для достижения баланса на нефтяном рынке связан с торговой политикой США. Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. "Введение новых пошлин на индийские товары оставляет вопрос о дальнейшем поведении индийских НПЗ, хотя все сигнализирует о том, что они продолжат закупать нефть российского происхождения", - добавил Скрябин.
https://1prime.ru/20250828/druzhba-861371953.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть
Энергетика, Рынок, Нефть
17:53 28.08.2025
 
Цены на нефть ускорили снижение вечером

Мировые цены на нефть ускорили снижение в четверг вечером

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили снижение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,68% - до 66,98 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,8%, до 63,64 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,4%.
"Рынок пытается нащупать баланс: с одной стороны, поддержкой выступает сокращение запасов нефти в США, которое оказалось заметнее прогнозов, с другой - инвесторы закладывают в цены уменьшение спроса на топливо по мере завершения сезона летних поездок", - сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Как отмечает эксперт, дополнительный риск для достижения баланса на нефтяном рынке связан с торговой политикой США. Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона.
"Введение новых пошлин на индийские товары оставляет вопрос о дальнейшем поведении индийских НПЗ, хотя все сигнализирует о том, что они продолжат закупать нефть российского происхождения", - добавил Скрябин.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
В Словакии возобновили поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"
10:53
 
ЭнергетикаРынокНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала