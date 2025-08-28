https://1prime.ru/20250828/oteli-861392899.html

Три четверти отельеров прошли самооценку в новой системе классификации

Три четверти отельеров прошли самооценку в новой системе классификации

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Гостиницы и отели России, которые заинтересованы в продолжении работы, смогут пройти самооценку в новой системе классификации в установленный законом срок - до 1 сентября, три четверти всех объектов уже прошли процедуру, сообщили в Росаккредитации. Самооценка - это первый и обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Пройти процедуру самооценки необходимо до 1 сентября, по истечении этого срока средства размещения в реестре будут помечены, как приостановившие деятельность, они не смогут осуществлять новые бронирования и рекламироваться на агрегаторах. А с 6 сентября у контролирующих органов появится право применять к нарушителям административные штрафы от 300 до 450 тысяч рублей. По данным Росаккредитации, которая ведет реестр классифицированных средств размещения, на 28 августа 21 тысяча средств размещения прошли самооценку, или три четверти всех объектов. Из них 7 тысяч новые, то есть только начали работу или легализовались. В целом, среди прошедших процедуру 16 тысяч гостиниц и 4 тысячи баз отдыха, а также почти по 500 кемпингов и санаториев. Их общий фонд составляет 1,05 миллиона номеров. "В день поступает уже более тысячи заявок на прохождение самооценки, 70% отельеров проходят процедуру с первой попытки, все оставшиеся – со второй. За последние пять дней самооценку прошли почти 3,5 тысячи объектов. Мы предельно заинтересованы в том, чтобы как можно больше средств размещения попали в реестр, поэтому оказываем максимально возможную поддержку представителям отрасли. Уверены, что все те, кто в этом заинтересован, пройдут самооценку в установленный законом срок 1 сентября и продолжат работать", − приводит пресс-служба Росаккредитации слова руководителя ведомства Дмитрия Вольвача. В ведомстве также указали, что среди оставшихся по большей части будут те, кто завершил деятельность или намерен сделать это, а также объекты, которые проводят у себя ремонт и им самооценка пока неактуальна. Они смогут ее пройти перед возобновлением работы. Вместе с тем, по информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), у отельеров возникают сложности с прохождением самооценки. В Росаккредитации уверяют, что подавляющее большинство запросов решается сразу же после поступления. "Круглосуточный колл-центр в августе принял 2,8 тысячи звонков от представителей туристического рынка, в 5 раз больше, чем в июле. В целом через систему поддержки представителей отрасли, работающей в режиме 24/7 решено более 20 тысяч вопросов. 85% из них решаются сразу после поступления – предоставляются инструкции, пошаговое сопровождение, разъяснения по работе тех или иных подсистем. Специалисты Росаккредитации подготовили более 6,5 тысячи ответов на типовые вопросы", - прокомментировали в ведомстве.

