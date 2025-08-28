Работникам объяснили, как будут рассчитывать премию с 1 сентября

https://1prime.ru/20250828/premiya-861262013.html
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Правила начисления и выплаты премий, а также депремирования будут обновлены с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" Аида Ибрагимова, руководитель практики "Кадровый комплаенс" КСК ГРУПП.С 1 сентября 2025 года статья 135 ТК РФ будет дополнена новой частью, которая устанавливает следующие правила назначения и выплаты премий:В связи с изменениями работодателям необходимо обновить локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы премирования. В них необходимо прописать виды премий, их периодичность, назначение и конкретные показатели, которых должен достичь отдел или работник. А также, кто и как оценивает работу и принимает окончательное решение о премировании.В качестве условий премирования могут быть указаны:"Размер премии ограничивается лишь финансовыми возможностями работодателя. Он может быть фиксированный, рассчитываться по определенной формуле или определяться оценками успешности выполнения работы", - рассказала Ибрагимова.Снизить премию за проступок могут лишь за период, когда было допущено нарушение, при это размер месячной зарплаты работника не должен упасть более чем на 20 процентов.Выплата премии – это право работодателя, а не обязанность. Работник имеет на нее право при достижении определенных показателей и выполнении определенных условий. И это должно быть отражено в локальных нормативных актах, заключила юрист.
