В Приморье арестовали экс-депутата, подозреваемого в похищении женщины - 28.08.2025
В Приморье арестовали экс-депутата, подозреваемого в похищении женщины
В Приморье арестовали экс-депутата, подозреваемого в похищении женщины - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Приморье арестовали экс-депутата, подозреваемого в похищении женщины
Суд в Приморье заключил под стражу экс-депутата регионального заксобрания Руслана Маноконова, которого с соучастниками подозревают в хулиганстве и похищении... | 28.08.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – ПРАЙМ. Суд в Приморье заключил под стражу экс-депутата регионального заксобрания Руслана Маноконова, которого с соучастниками подозревают в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры. Во вторник региональное СУСК сообщило, что Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт. По версии следствия, в ночь на 3 августа у кафе в микрорайоне Находки Ливадия обвиняемые устроили драку, житель Уссурийска был избит. Вооружившись ножом, он ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, и фигуранты похитили его супругу, чтобы узнать, где их обидчик. Женщину удерживали в автомобиле, пока ей не удалось сбежать. Возбуждено уголовное дело по факту похищения и хулиганских действий. "С учетом мнения представителя прокуратуры края суд избрал одному из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток", - сказал собеседник. На видео в Telegram-канале прокуратуры видно, что Маноконов передвигается на костылях, одна его нога зафиксирована. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в конфликте в Ливадии ножом был ранен именно бывший депутат. Маноконов – бывший депутат законодательного собрания Приморья. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по статье "Мошенничество при получении выплат". Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей. По данным суда, депутату и его помощнику перечислили из бюджета края компенсации более чем на 1 миллион рублей за наём квартиры, где Маноконов не проживал. Недавно Приморский краевой суд смягчил депутату наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 450 тысяч рублей. Ущерб бюджету возмещен. Приговор вступил в силу. В конце февраля 2019 года краевые депутаты прекратили полномочия регионального парламентария.
общество, россия, приморье, владивосток
Общество , РОССИЯ, Приморье, Владивосток
05:54 28.08.2025 (обновлено: 06:22 28.08.2025)
 
В Приморье арестовали экс-депутата, подозреваемого в похищении женщины

Суд в Приморье арестовал экс-депутата Маноконова, подозреваемого в похищении женщины

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – ПРАЙМ. Суд в Приморье заключил под стражу экс-депутата регионального заксобрания Руслана Маноконова, которого с соучастниками подозревают в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
Во вторник региональное СУСК сообщило, что Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт. По версии следствия, в ночь на 3 августа у кафе в микрорайоне Находки Ливадия обвиняемые устроили драку, житель Уссурийска был избит. Вооружившись ножом, он ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, и фигуранты похитили его супругу, чтобы узнать, где их обидчик. Женщину удерживали в автомобиле, пока ей не удалось сбежать. Возбуждено уголовное дело по факту похищения и хулиганских действий.
"С учетом мнения представителя прокуратуры края суд избрал одному из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток", - сказал собеседник.
На видео в Telegram-канале прокуратуры видно, что Маноконов передвигается на костылях, одна его нога зафиксирована.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в конфликте в Ливадии ножом был ранен именно бывший депутат.
Маноконов – бывший депутат законодательного собрания Приморья. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по статье "Мошенничество при получении выплат". Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.
По данным суда, депутату и его помощнику перечислили из бюджета края компенсации более чем на 1 миллион рублей за наём квартиры, где Маноконов не проживал. Недавно Приморский краевой суд смягчил депутату наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 450 тысяч рублей. Ущерб бюджету возмещен. Приговор вступил в силу. В конце февраля 2019 года краевые депутаты прекратили полномочия регионального парламентария.
 
