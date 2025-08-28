https://1prime.ru/20250828/putin-861377374.html
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Вышинского
2025-08-28T11:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146308_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_07bd52cca920fd77dddcd1483fffaf30.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил соболезнования коллективу международной медиагруппы "Россия сегодня" с связи с кончиной ее исполнительного директора Кирилла Вышинского. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. "Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи со смертью Кирилла Валерьевича Вышинского. Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля. "Работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "Россия Сегодня" на Украине, он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду", - добавил Путин. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Путин: Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом
