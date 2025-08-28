Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Вышинского - 28.08.2025
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Вышинского
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Вышинского - 28.08.2025, ПРАЙМ
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Вышинского
Президент России Владимир Путин направил соболезнования коллективу международной медиагруппы "Россия сегодня" с связи с кончиной ее исполнительного директора... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T11:59+0300
2025-08-28T11:59+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил соболезнования коллективу международной медиагруппы "Россия сегодня" с связи с кончиной ее исполнительного директора Кирилла Вышинского. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. "Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи со смертью Кирилла Валерьевича Вышинского. Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля. "Работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "Россия Сегодня" на Украине, он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду", - добавил Путин. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
11:59 28.08.2025
 
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Вышинского

Путин: Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил соболезнования коллективу международной медиагруппы "Россия сегодня" с связи с кончиной ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.
Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве.
"Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи со смертью Кирилла Валерьевича Вышинского. Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.
"Работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "Россия Сегодня" на Украине, он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду", - добавил Путин.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Вышинского
23 августа, 18:33
