На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 17.59 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра. Ограничение продлилось около 40 минут.

