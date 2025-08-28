https://1prime.ru/20250828/rossiya-861404135.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 17.59 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра. Ограничение продлилось около 40 минут.
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта спустя 40 минут
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 17.59 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram
-канале инфоцентра.
Ограничение продлилось около 40 минут.
