Посол России рассказал подробности о предстоящем саммите в Пекине

2025-08-28T20:07+0300
2025-08-28T20:07+0300
2025-08-28T20:07+0300
ПЕКИН, 28 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай могут подписать ряд соглашений по крупным проектам в области двустороннего сотрудничества по итогам встречи российского и китайского лидеров в Пекине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. По словам посла, российский лидер Владимир Путин прибудет в Китай не только для участия в многосторонних мероприятиях – саммите ШОС в Тяньцзине и военном параде в Пекине – он проведет с председателем КНР Си Цзиньпином полноформатные переговоры, в ходе которых предполагается "обстоятельно обсудить важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня". "Насколько мне известно, ведется работа по подготовке к подписанию ряда соглашений по крупным проектам в области двусторонней практической кооперации", - сказал Моргулов. Дипломат добавил, что в случае достижения важных договоренностей между ведомствами и крупными компаниями двух стран об этом будет объявлено по итогам встречи лидеров. Моргулов отметил, что взаимная поддержка праздничных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и Победы над милитаристской Японией в Пекине – важная личная договоренность Путина и Си Цзиньпина, "отражающая высокий уровень двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, демонстрирующая историческое боевое братство наших народов". "Как емко высказался на этот счет президент России – "мы были вместе тогда, мы вместе и сейчас", - добавил он.
