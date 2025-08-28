https://1prime.ru/20250828/rossiya-861410939.html

Роскачество рассказало о планах по увеличению виноделен в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - ПРАЙМ. Количество органических виноградников и виноделен в России должно увеличиться как минимум в 2,5 раза до 2030 года в соответствии со стратегией развития органической продукции, об этом в кулуарах совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области, который прошел в этно-хуторе "Старозолотовский", заявила РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. По словам Саратцевой, сегодня в России производство органической продукции является объектом стратегического планирования и интенсивного развития. Она также напомнила, что в 2023 году была подписана стратегия развития органической продукции, предусматривающая как рост площади под органическое сельское хозяйство, так и рост валового продукта на душу населения. "Поэтому в соответствии с той стратегией, которая была утверждена, теми темпами, которые в ней заложены, как минимум в 2,5 раза до 2030 года должно увеличиться количество органических виноградников и виноделен", - сообщила замруководителя Роскачества. Вместе с тем она уточнила, насколько может стать больше производителей органической продукции в сфере виноградарства в количественном отношении к 2030 году. "Если мы говорим о дате принятия стратегии… было примерно полтора десятка органических производителей винограда и вина. Следовательно, мы должны говорить о порядка 40 предприятий", - пояснила собеседница агентства. В четверг на территории этно-хутора "Старозолотовский" в Ростовской области прошло совещание по итогам аудита винодельческих предприятий региона. Помимо замглавы Роскачества, в совещании приняли участие и.о министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, исполнительный директор Ассоциации Виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, глава экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян, представители Минсельхоза и Минпромторга РФ и регионального правительства.

