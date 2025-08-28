https://1prime.ru/20250828/rzhd-861382283.html
РЖД увеличат глубину продаж билетов на поезда между Россией и Белоруссией
РЖД увеличат глубину продаж билетов на поезда между Россией и Белоруссией - 28.08.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличат глубину продаж билетов на поезда между Россией и Белоруссией
РЖД увеличивают глубину продаж билетов на пассажирские поезда дальнего следования между Россией и Белоруссией до 90 суток с 60, сообщил замгендиректора компании | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T13:19+0300
2025-08-28T13:19+0300
2025-08-28T13:19+0300
бизнес
россия
белоруссия
рф
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_0ec5ddceb5486f58102ad0c09a2e153c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД увеличивают глубину продаж билетов на пассажирские поезда дальнего следования между Россией и Белоруссией до 90 суток с 60, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. "Чтобы пассажирам было удобнее планировать свои поездки, по согласованию с Белорусской железной дорогой мы увеличили глубину продажи билетов на поезда, курсирующие в российско-белорусском сообщении, с 60 до 90 суток. Продажи на увеличенную глубину стартуют уже с 1 октября этого года", - сообщил Колесников в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Железнодорожные билеты в России продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Так, в апреле 2025 года в ФПК сообщили агентству, что железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления. РЖД и Минтранс РФ ранее сообщали об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда.
https://1prime.ru/20250828/rzhd-861375457.html
белоруссия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3916f70a351cc2c75d1a999f1b23fc27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, белоруссия, рф, федеральная пассажирская компания, ржд
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Федеральная пассажирская компания, РЖД
РЖД увеличат глубину продаж билетов на поезда между Россией и Белоруссией
РЖД увеличат глубину продаж билетов на поезда между Россией и Белоруссией до 90 суток
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД увеличивают глубину продаж билетов на пассажирские поезда дальнего следования между Россией и Белоруссией до 90 суток с 60, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.
"Чтобы пассажирам было удобнее планировать свои поездки, по согласованию с Белорусской железной дорогой мы увеличили глубину продажи билетов на поезда, курсирующие в российско-белорусском сообщении, с 60 до 90 суток. Продажи на увеличенную глубину стартуют уже с 1 октября этого года", - сообщил Колесников в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Железнодорожные билеты в России продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Так, в апреле 2025 года в ФПК сообщили агентству, что железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления. РЖД и Минтранс РФ ранее сообщали об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда.
РЖД показали макет беспилотных поездов для БАМа