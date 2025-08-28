https://1prime.ru/20250828/rzhd-861382283.html

РЖД увеличат глубину продаж билетов на поезда между Россией и Белоруссией

2025-08-28T13:19+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД увеличивают глубину продаж билетов на пассажирские поезда дальнего следования между Россией и Белоруссией до 90 суток с 60, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. "Чтобы пассажирам было удобнее планировать свои поездки, по согласованию с Белорусской железной дорогой мы увеличили глубину продажи билетов на поезда, курсирующие в российско-белорусском сообщении, с 60 до 90 суток. Продажи на увеличенную глубину стартуют уже с 1 октября этого года", - сообщил Колесников в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Железнодорожные билеты в России продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Так, в апреле 2025 года в ФПК сообщили агентству, что железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления. РЖД и Минтранс РФ ранее сообщали об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда.

