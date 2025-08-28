Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания Стивена Сигала займется переработкой пластика в России - 28.08.2025
Компания Стивена Сигала займется переработкой пластика в России
Компания Стивена Сигала займется переработкой пластика в России - 28.08.2025, ПРАЙМ
Компания Стивена Сигала займется переработкой пластика в России
Компания "Хакири", сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, займется переработкой пластика в России, рассказал РИА Новости... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T11:29+0300
2025-08-28T11:29+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Компания "Хакири", сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, займется переработкой пластика в России, рассказал РИА Новости соучредитель ООО "Хакири" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group бизнесмен Михаил Замарин. Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34%, его сын Доминик - 33%, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". "Основная история - это мусорные экологичные проекты в рамках нацпроекта "Экология", выстраивание инфраструктуры по переработке грязного пластика", - прокомментировал Замарин деятельность компании. Он поделился, что новая компания будет в первую очередь выполнять задачи нацпроекта "Экология", который ставит определенные целевые показатели к 2030 году. Самый главный из них - это снижение объема вывоза мусора на полигон, который надо снизить вдвое к окончанию нацпроекта. На сегодняшний день, по словам Замарина, в России формируется 70 миллионов тонн отходов ежегодно. Так, чтобы снизить этот объем вдвое, нужно построить большую инфраструктуру по сортировке и переработке, пояснил собеседник агентства. Еще одной проблемной зоной для России, продолжил он, является переработка грязного пластика - его образуется очень много, но на рынке его отказываются принимать для переработки. Из-за этого пластик надо закапывать на полигоне. "Кроме того, что это экологическая проблема и это будет 500 лет разлагаться, это еще и экономическая проблема, потому что за захоронение надо платить", - указал Замарин. Он также поделился, что Сигал активно интересуется экологической повесткой России: актер вышел на сооснователя ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с предложением подумать на эту тему, "он искал экспертов и профессионалов отрасли". По словам Замарина, Сигал придерживается мнения об особой актуальности экологии и необходимости ее развития. Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.
11:29 28.08.2025
 
Компания Стивена Сигала займется переработкой пластика в России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Компания "Хакири", сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, займется переработкой пластика в России, рассказал РИА Новости соучредитель ООО "Хакири" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group бизнесмен Михаил Замарин.
Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34%, его сын Доминик - 33%, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус".
"Основная история - это мусорные экологичные проекты в рамках нацпроекта "Экология", выстраивание инфраструктуры по переработке грязного пластика", - прокомментировал Замарин деятельность компании.
Он поделился, что новая компания будет в первую очередь выполнять задачи нацпроекта "Экология", который ставит определенные целевые показатели к 2030 году. Самый главный из них - это снижение объема вывоза мусора на полигон, который надо снизить вдвое к окончанию нацпроекта.
На сегодняшний день, по словам Замарина, в России формируется 70 миллионов тонн отходов ежегодно. Так, чтобы снизить этот объем вдвое, нужно построить большую инфраструктуру по сортировке и переработке, пояснил собеседник агентства.
Еще одной проблемной зоной для России, продолжил он, является переработка грязного пластика - его образуется очень много, но на рынке его отказываются принимать для переработки. Из-за этого пластик надо закапывать на полигоне. "Кроме того, что это экологическая проблема и это будет 500 лет разлагаться, это еще и экономическая проблема, потому что за захоронение надо платить", - указал Замарин.
Он также поделился, что Сигал активно интересуется экологической повесткой России: актер вышел на сооснователя ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с предложением подумать на эту тему, "он искал экспертов и профессионалов отрасли". По словам Замарина, Сигал придерживается мнения об особой актуальности экологии и необходимости ее развития.
Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.
Актер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Стивен Сигал стал соучредителем компании в России
Вчера, 16:47
 
ЭкономикаБизнесРФСШАМИД
 
 
Заголовок открываемого материала