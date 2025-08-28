https://1prime.ru/20250828/sigal-861374821.html

Компания Стивена Сигала займется переработкой пластика в России

Компания Стивена Сигала займется переработкой пластика в России - 28.08.2025, ПРАЙМ

Компания Стивена Сигала займется переработкой пластика в России

Компания "Хакири", сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, займется переработкой пластика в России, рассказал РИА Новости... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T11:29+0300

2025-08-28T11:29+0300

2025-08-28T11:29+0300

экономика

бизнес

рф

сша

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861374485_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_c7e372f90ce5e4001bac4a52d5a13595.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Компания "Хакири", сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, займется переработкой пластика в России, рассказал РИА Новости соучредитель ООО "Хакири" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group бизнесмен Михаил Замарин. Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34%, его сын Доминик - 33%, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". "Основная история - это мусорные экологичные проекты в рамках нацпроекта "Экология", выстраивание инфраструктуры по переработке грязного пластика", - прокомментировал Замарин деятельность компании. Он поделился, что новая компания будет в первую очередь выполнять задачи нацпроекта "Экология", который ставит определенные целевые показатели к 2030 году. Самый главный из них - это снижение объема вывоза мусора на полигон, который надо снизить вдвое к окончанию нацпроекта. На сегодняшний день, по словам Замарина, в России формируется 70 миллионов тонн отходов ежегодно. Так, чтобы снизить этот объем вдвое, нужно построить большую инфраструктуру по сортировке и переработке, пояснил собеседник агентства. Еще одной проблемной зоной для России, продолжил он, является переработка грязного пластика - его образуется очень много, но на рынке его отказываются принимать для переработки. Из-за этого пластик надо закапывать на полигоне. "Кроме того, что это экологическая проблема и это будет 500 лет разлагаться, это еще и экономическая проблема, потому что за захоронение надо платить", - указал Замарин. Он также поделился, что Сигал активно интересуется экологической повесткой России: актер вышел на сооснователя ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с предложением подумать на эту тему, "он искал экспертов и профессионалов отрасли". По словам Замарина, Сигал придерживается мнения об особой актуальности экологии и необходимости ее развития. Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.

https://1prime.ru/20250827/sigal-861339063.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, сша, мид