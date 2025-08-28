Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты зафиксировали сокращение доли Германии на мировом рынке - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/spiegel-861379708.html
Эксперты зафиксировали сокращение доли Германии на мировом рынке
Эксперты зафиксировали сокращение доли Германии на мировом рынке - 28.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты зафиксировали сокращение доли Германии на мировом рынке
Доля Германии на мировом рынке с 2013 по 2024 год сокращалась в среднем на 0,11 процентных пункта ежегодно, сообщило издание Spiegel со ссылкой на исследование... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T12:26+0300
2025-08-28T12:26+0300
экономика
германия
китай
сша
дональд трамп
spiegel
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Доля Германии на мировом рынке с 2013 по 2024 год сокращалась в среднем на 0,11 процентных пункта ежегодно, сообщило издание Spiegel со ссылкой на исследование Ассоциации научно-исследовательских фармацевтических компаний Германии (VFA). В исследовании VFA использовала базу данных Организации Объединенных Наций, которая включает статистику о торговле из более чем 170 стран. "Уже около десяти лет доля Германии на важных рынках сбыта и в таких ключевых отраслях, как автомобилестроение и машиностроение, сокращается... Потеря доли Германии на мировом рынке в среднем составляла около 0,11 процентных пункта в год с 2013 года", - сообщает издание. Отмечается, что экспорт Германии вырос не так сильно, как объем мировой торговли за этот период. Прежде всего структуру торговли существенно изменили рост влияния Китая и торговая политика президента США Дональда Трампа. С 2013 по 2024 год средний прирост доли Китая на мировом рынке составил около 0,36 процентных пункта в год. Китай увеличил свою долю преимущественно за пределами США, но, согласно анализу, страна понесла заметные потери на американском рынке. Уже с 2018 года, во время первого президентского срока Трампа доля китайского экспорта, облагаемого пошлинами со стороны США, увеличилась с чуть менее одного процента до двух третей. На данный момент обе страны ввели взаимные пошлины практически на весь импорт. Китай компенсировал свои потери в США в частности за счёт увеличения доли на европейском рынке. США также по крайней мере частично компенсировали спад в китайском бизнесе за счёт роста в Европе. Европа, в свою очередь, увеличила свою долю на американском рынке за счёт Китая. Однако, как отмечает издание, Германия не смогла извлечь выгоду из этой тенденции, дополнительные доли рынка получили другие страны ЕС. Успехи Китая на европейском рынке также были достигнуты в основном за счет Германии. Наибольшие потери понесла немецкая автомобильная промышленность, которая слишком поздно обратила внимание на ключевые будущие тенденции, говорится в исследовании.
https://1prime.ru/20250828/germaniya-861358374.html
германия
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, китай, сша, дональд трамп, spiegel, ес
Экономика, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Spiegel, ЕС
12:26 28.08.2025
 
Эксперты зафиксировали сокращение доли Германии на мировом рынке

Spiegel: доля Германии на мировом рынке сокращалась с 2013 по 2024 год

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Доля Германии на мировом рынке с 2013 по 2024 год сокращалась в среднем на 0,11 процентных пункта ежегодно, сообщило издание Spiegel со ссылкой на исследование Ассоциации научно-исследовательских фармацевтических компаний Германии (VFA).
В исследовании VFA использовала базу данных Организации Объединенных Наций, которая включает статистику о торговле из более чем 170 стран.
"Уже около десяти лет доля Германии на важных рынках сбыта и в таких ключевых отраслях, как автомобилестроение и машиностроение, сокращается... Потеря доли Германии на мировом рынке в среднем составляла около 0,11 процентных пункта в год с 2013 года", - сообщает издание.
Отмечается, что экспорт Германии вырос не так сильно, как объем мировой торговли за этот период. Прежде всего структуру торговли существенно изменили рост влияния Китая и торговая политика президента США Дональда Трампа. С 2013 по 2024 год средний прирост доли Китая на мировом рынке составил около 0,36 процентных пункта в год.
Китай увеличил свою долю преимущественно за пределами США, но, согласно анализу, страна понесла заметные потери на американском рынке. Уже с 2018 года, во время первого президентского срока Трампа доля китайского экспорта, облагаемого пошлинами со стороны США, увеличилась с чуть менее одного процента до двух третей. На данный момент обе страны ввели взаимные пошлины практически на весь импорт.
Китай компенсировал свои потери в США в частности за счёт увеличения доли на европейском рынке. США также по крайней мере частично компенсировали спад в китайском бизнесе за счёт роста в Европе. Европа, в свою очередь, увеличила свою долю на американском рынке за счёт Китая.
Однако, как отмечает издание, Германия не смогла извлечь выгоду из этой тенденции, дополнительные доли рынка получили другие страны ЕС. Успехи Китая на европейском рынке также были достигнуты в основном за счет Германии. Наибольшие потери понесла немецкая автомобильная промышленность, которая слишком поздно обратила внимание на ключевые будущие тенденции, говорится в исследовании.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
В Германии рассказали о строительстве железной дороги на Украину
01:09
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯКИТАЙСШАДональд ТрампSpiegelЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала