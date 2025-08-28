Морской терминал в Хабаровском крае увеличил перерабатывающую способность

https://1prime.ru/20250828/terminal-861360083.html

ХАБАРОВСК, 28 авг - ПРАЙМ. Морской терминал "Дальтрансуголь" в поселке Ванино Хабаровского края увеличил перерабатывающую способность до 32,8 миллиона тонн в год - почти на 40%, сообщил исполнительный директор терминала АО "Дальтрансуголь" (ДТУ) Владимир Долгополов. Предприятие и Дальневосточный территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) РЖД подписали соглашение, которое позволяет терминалу обрабатывать 1 248 вагонов в сутки. "Производственная мощность ДТУ выросла на 37%, с 24 до 32,8 миллиона тонн груза в год. Соглашение стало завершением выполнения первого этапа Комплексной инвестиционной программы расширения мощности ДТУ до 40 миллионов тонн (КИП-40)", - рассказал Долгополов журналистам в четверг на предприятии. Инвестиционный проект ДТУ - часть общей государственной программы развития Восточного полигона. В процессе реализации первого этапа морской терминал выполнил работы по расширению собственной железнодорожной инфраструктуры, модернизировал инженерные коммуникации и улучшил технологические процессы, рассказал директор. Он отметил также, что совместно с Дальневосточной железной дорогой был введен в эксплуатацию участок железной дороги, дополнительно соединивший терминал с главной магистралью. Работы выполнялись с 2023 по 2025 годы, инвестиции составили 12,2 миллиарда рублей, рассказал Долгополов. Компания вкладывает собственные средства и получает государственную инвестиционную поддержку Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) как резидент особой экономической зоны "Свободный порт Владивосток". Второй этап КИП-40 будет завершен до конца 2027 года, заверил исполнительный директор предприятия. В настоящее время продолжаются работы на 14 объектах терминала, а также выполняется заказ ДТУ на изготовление основного производственного оборудования. Среди главных строек – вагоноопрокидователь на три вагона, две пересыпные станции, вагоноразмораживающее устройство и новые тоннели конвейерных линий. Терминал остается одним из лидеров в экспорте энергетического угля, отметил Долгополов. По итогам прошедших семи месяцев ДТУ увеличил объем обработки грузов на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучшая динамика среди всех морских портов страны, уточнил руководитель ДТУ. Дальтрансуголь — специализированный морской терминал на незамерзающем побережье Татарского пролива Тихого океана. Расположен на конечной станции БАМа. Способен выполнять круглогодичную погрузку, в том числе на балкерные суда класса Capesize. Обладает собственным портовым флотом из четырёх буксиров ледового класса. Получает грузы с угольных бассейнов Сибири, Забайкалья, Якутии и Хабаровского края. Направления экспорта – страны Юго-Восточной и Южной Азии. Входит в группу компаний Портовый альянс.

