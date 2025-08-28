В АдГ призвали временно прекратить любую помощь Украине

https://1prime.ru/20250828/ukraina-861401149.html

Германия должна остановить любую помощь Украине на время расследования подрыва газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", считает зампредседателя... | 28.08.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Германия должна остановить любую помощь Украине на время расследования подрыва газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", считает зампредседателя фракции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге и ее официальный представитель по внешнеполитическим вопросам Маркус Фронмайер. Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки", сообщил в среду телеканал ARD со ссылкой на совместное с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung журналистское расследование. "Такая атака на немецкую инфраструктуру с возможной поддержкой иностранных служб неприемлема и является угрозой нашей национальной безопасности. Мы призываем МИД вызвать украинского посла и потребовать всеобъемлющих разъяснений от Киева. До полного выяснения обстоятельств необходимо немедленно прекратить любую помощь Украине", - заявил Фронмайер. Его слова приводятся на странице фракции АдГ в социальной сети X. Политик положительно оценил установление личностей всех подозреваемых немецкими следователями, но указал на то, что данные о том, что диверсанты смогли вернуться на Украину через Польшу по подлинным украинским паспортам, вызывают "серьезные вопросы". По опубликованной в среду информации ARD, диверсионная группа имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена. Кроме того, одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в Германии. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Сергея Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. В Кремле рассчитывают, что следствие по теракту на "Северных потоках" будет доведено до конца, будут названы и исполнители, и заказчики, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

