Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АдГ призвали временно прекратить любую помощь Украине - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/ukraina-861401149.html
В АдГ призвали временно прекратить любую помощь Украине
В АдГ призвали временно прекратить любую помощь Украине - 28.08.2025, ПРАЙМ
В АдГ призвали временно прекратить любую помощь Украине
Германия должна остановить любую помощь Украине на время расследования подрыва газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", считает зампредседателя... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T18:27+0300
2025-08-28T18:27+0300
газ
германия
сша
украина
дмитрий песков
сеймур херш
джо байден
всу
мид
адг
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Германия должна остановить любую помощь Украине на время расследования подрыва газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", считает зампредседателя фракции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге и ее официальный представитель по внешнеполитическим вопросам Маркус Фронмайер. Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки", сообщил в среду телеканал ARD со ссылкой на совместное с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung журналистское расследование. "Такая атака на немецкую инфраструктуру с возможной поддержкой иностранных служб неприемлема и является угрозой нашей национальной безопасности. Мы призываем МИД вызвать украинского посла и потребовать всеобъемлющих разъяснений от Киева. До полного выяснения обстоятельств необходимо немедленно прекратить любую помощь Украине", - заявил Фронмайер. Его слова приводятся на странице фракции АдГ в социальной сети X. Политик положительно оценил установление личностей всех подозреваемых немецкими следователями, но указал на то, что данные о том, что диверсанты смогли вернуться на Украину через Польшу по подлинным украинским паспортам, вызывают "серьезные вопросы". По опубликованной в среду информации ARD, диверсионная группа имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена. Кроме того, одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в Германии. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Сергея Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. В Кремле рассчитывают, что следствие по теракту на "Северных потоках" будет доведено до конца, будут названы и исполнители, и заказчики, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
https://1prime.ru/20250827/oon-861296083.html
https://1prime.ru/20250827/sevpotoki-861307520.html
германия
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, германия, сша, украина, дмитрий песков, сеймур херш, джо байден, всу, мид, адг, северный поток - 2, мировая экономика
Газ, ГЕРМАНИЯ, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Сеймур Херш, Джо Байден, ВСУ, МИД, АдГ, Северный поток - 2, Мировая экономика
18:27 28.08.2025
 
В АдГ призвали временно прекратить любую помощь Украине

В АдГ призвали остановить любую помощь Киеву на время расследования по "Северным потокам"

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Германия должна остановить любую помощь Украине на время расследования подрыва газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", считает зампредседателя фракции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге и ее официальный представитель по внешнеполитическим вопросам Маркус Фронмайер.
Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки", сообщил в среду телеканал ARD со ссылкой на совместное с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung журналистское расследование.
Дмитрий Полянский
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"
Вчера, 00:02
"Такая атака на немецкую инфраструктуру с возможной поддержкой иностранных служб неприемлема и является угрозой нашей национальной безопасности. Мы призываем МИД вызвать украинского посла и потребовать всеобъемлющих разъяснений от Киева. До полного выяснения обстоятельств необходимо немедленно прекратить любую помощь Украине", - заявил Фронмайер. Его слова приводятся на странице фракции АдГ в социальной сети X.
Политик положительно оценил установление личностей всех подозреваемых немецкими следователями, но указал на то, что данные о том, что диверсанты смогли вернуться на Украину через Польшу по подлинным украинским паспортам, вызывают "серьезные вопросы".
По опубликованной в среду информации ARD, диверсионная группа имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена. Кроме того, одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в Германии.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Сергея Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
В Кремле рассчитывают, что следствие по теракту на "Северных потоках" будет доведено до конца, будут названы и исполнители, и заказчики, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
ЧП на Северных потоках
Украинцу, обвиняемому в подрыве "Северных потоков", грозит до 15 лет тюрьмы
Вчера, 09:23
 
ГазГЕРМАНИЯСШАУКРАИНАДмитрий ПесковСеймур ХершДжо БайденВСУМИДАдГСеверный поток - 2Мировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала