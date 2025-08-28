https://1prime.ru/20250828/vagony-861384133.html
ТМХ планирует выпуск двухэтажных пассажирских вагонов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует выпускать двухэтажные пассажирские вагоны для курсирования со скоростью до 200 километров в час, сообщил замгендиректора компании Александр Лошманов.
Он выступал в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
"У нас есть план по новому двухэтажному вагону, сейчас техническое задание обсуждаем с "Федеральной пассажирской компанией", который в том числе планируем сделать на скорость до 200 километров в час. Уже в завершающей стадии проектирование тележки, которая позволит нам в конце года перейти к производству и последующему испытанию", - сказал Лошманов.
Основным заказчиком ТМХ является холдинг РЖД.
"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
