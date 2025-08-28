Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ТМХ планирует выпуск двухэтажных пассажирских вагонов - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/vagony-861384133.html
ТМХ планирует выпуск двухэтажных пассажирских вагонов
ТМХ планирует выпуск двухэтажных пассажирских вагонов - 28.08.2025, ПРАЙМ
ТМХ планирует выпуск двухэтажных пассажирских вагонов
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует выпускать двухэтажные пассажирские вагоны для курсирования со скоростью до 200 километров в час, сообщил замгендиректора... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T13:47+0300
2025-08-28T13:47+0300
трансмашхолдинг
федеральная пассажирская компания
ржд
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/82/839038295_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_1507e181babf3bba9414dc42a64b1405.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует выпускать двухэтажные пассажирские вагоны для курсирования со скоростью до 200 километров в час, сообщил замгендиректора компании Александр Лошманов. Он выступал в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". "У нас есть план по новому двухэтажному вагону, сейчас техническое задание обсуждаем с "Федеральной пассажирской компанией", который в том числе планируем сделать на скорость до 200 километров в час. Уже в завершающей стадии проектирование тележки, которая позволит нам в конце года перейти к производству и последующему испытанию", - сказал Лошманов. Основным заказчиком ТМХ является холдинг РЖД. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
https://1prime.ru/20250828/rzhd-861370700.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/82/839038295_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6236ad4ba85858818c9258c37e398488.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
трансмашхолдинг, федеральная пассажирская компания, ржд, россия, бизнес
Трансмашхолдинг, Федеральная пассажирская компания, РЖД, РОССИЯ, Бизнес
13:47 28.08.2025
 
ТМХ планирует выпуск двухэтажных пассажирских вагонов

ТМХ планирует выпускать двухэтажные вагоны для эксплуатации на скорости до 200 км/час

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанк"Трансмашхолдинг"
Трансмашхолдинг - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует выпускать двухэтажные пассажирские вагоны для курсирования со скоростью до 200 километров в час, сообщил замгендиректора компании Александр Лошманов.
Он выступал в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
"У нас есть план по новому двухэтажному вагону, сейчас техническое задание обсуждаем с "Федеральной пассажирской компанией", который в том числе планируем сделать на скорость до 200 километров в час. Уже в завершающей стадии проектирование тележки, которая позволит нам в конце года перейти к производству и последующему испытанию", - сказал Лошманов.
Основным заказчиком ТМХ является холдинг РЖД.
"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
% Процедура снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии
10:08
 
ТрансмашхолдингФедеральная пассажирская компанияРЖДРОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала