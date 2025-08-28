https://1prime.ru/20250828/vagony-861384133.html

ТМХ планирует выпуск двухэтажных пассажирских вагонов

ТМХ планирует выпуск двухэтажных пассажирских вагонов - 28.08.2025, ПРАЙМ

ТМХ планирует выпуск двухэтажных пассажирских вагонов

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует выпускать двухэтажные пассажирские вагоны для курсирования со скоростью до 200 километров в час, сообщил замгендиректора... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T13:47+0300

2025-08-28T13:47+0300

2025-08-28T13:47+0300

трансмашхолдинг

федеральная пассажирская компания

ржд

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/82/839038295_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_1507e181babf3bba9414dc42a64b1405.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует выпускать двухэтажные пассажирские вагоны для курсирования со скоростью до 200 километров в час, сообщил замгендиректора компании Александр Лошманов. Он выступал в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". "У нас есть план по новому двухэтажному вагону, сейчас техническое задание обсуждаем с "Федеральной пассажирской компанией", который в том числе планируем сделать на скорость до 200 километров в час. Уже в завершающей стадии проектирование тележки, которая позволит нам в конце года перейти к производству и последующему испытанию", - сказал Лошманов. Основным заказчиком ТМХ является холдинг РЖД. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

https://1prime.ru/20250828/rzhd-861370700.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

трансмашхолдинг, федеральная пассажирская компания, ржд, россия, бизнес