Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"

Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"

2025-08-28

политика

нефть

венгрия

украина

петер сийярто

БУДАПЕШТ, 28 авг - ПРАЙМ. Власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы считаем атаку на "Дружбу" посягательством на наш суверенитет. И, конечно же, ни одно посягательство на наш суверенитет не может остаться без последствий. Поэтому мы приняли решение запретить командиру воинского подразделения, осуществившего последние крайне серьёзные нападения на нефтепровод "Дружба", въезд в Венгрию и на территорию всей Шенгенской зоны", - сказал Сийярто в видеообращении.Министр подчеркнул, что в ближайшие годы "этому гражданину Украины будет закрыт въезд в Венгрию или на территорию Шенгенской зоны", поскольку любой, кто посягает на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии, должен "ожидать последствий".

венгрия

украина

