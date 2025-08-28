Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт прокомментировал обеспокоенности Венгрии атаками на "Дружбу" - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/vengriya-861372836.html
Эксперт прокомментировал обеспокоенности Венгрии атаками на "Дружбу"
Эксперт прокомментировал обеспокоенности Венгрии атаками на "Дружбу" - 28.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал обеспокоенности Венгрии атаками на "Дружбу"
Европейская комиссия в какой-то степени слышит озабоченности Будапешта в связи с атаками ВСУ на трубопровод "Дружба", однако не может внятно реагировать на них... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T11:03+0300
2025-08-28T11:03+0300
экономика
нефть
венгрия
будапешт
словакия
петер сийярто
андрей сибига
владимир зеленский
ес
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861372512_0:0:2773:1560_1920x0_80_0_0_d8d8d5c50a590571293a570d69bf1c5f.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия в какой-то степени слышит озабоченности Будапешта в связи с атаками ВСУ на трубопровод "Дружба", однако не может внятно реагировать на них в силу крайне радикальных настроений в верхах ЕС, высказал мнение в беседе с РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по "Дружбе" и попросили гарантировать их безопасность. "Венгрия последовательна в отстаивании своих интересов. Это характеристика венгерского режима. Они очень чувствительны в этом вопросе. Я не сомневаюсь, что Еврокомиссия в какой-то степени их слышит. Другое дело, что Еврокомиссия не может в силу своего состояния как-либо внятно на это все реагировать. В силу настроений крайне радикальных и опасных в верхах Евросоюза", - сказал он. Эксперт добавил, что Венгрия, чтобы быть услышанной, уже начала оспаривать перевод средств в пользу Украины и потенциально может ужесточить свою позицию по поводу пакетов санкций в отношении России, "поэтому у Венгрии достаточно рычагов, чтобы это сказать, внятно продемонстрировать свою позицию". "Торможение процесса вступления Украины в ЕС тоже является одним из рычагов. Но тут есть особенность в том, что это последовательная позиция Венгрии. Вне зависимости от другого. В любом случае, Венгрия настаивает на том, что движение, особенно в ускоренном режиме, крайне опасно. Но бесспорно, эта тема тоже будет использоваться в Венгрии для того, чтобы сделать себя услышанной", - заключил Быстрицкий. На прошлой неделе источник в ЕК сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба". В четверг глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, восстановлена. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
https://1prime.ru/20250828/vengriya-861372260.html
венгрия
будапешт
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861372512_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8a8080f47136c4cc84eb2c1d39e6dc76.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венгрия, будапешт, словакия, петер сийярто, андрей сибига, владимир зеленский, ес, всу, валдай
Экономика, Нефть, ВЕНГРИЯ, Будапешт, СЛОВАКИЯ, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, ЕС, ВСУ, Валдай
11:03 28.08.2025
 
Эксперт прокомментировал обеспокоенности Венгрии атаками на "Дружбу"

Эксперт Быстрицкий: ЕК не может внятно реагировать на атаки ВСУ на "Дружбу"

© РИА Новости . Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий отвечает на вопросы журналистов
Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба Валдай Андрей Быстрицкий отвечает на вопросы журналистов - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия в какой-то степени слышит озабоченности Будапешта в связи с атаками ВСУ на трубопровод "Дружба", однако не может внятно реагировать на них в силу крайне радикальных настроений в верхах ЕС, высказал мнение в беседе с РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по "Дружбе" и попросили гарантировать их безопасность.
"Венгрия последовательна в отстаивании своих интересов. Это характеристика венгерского режима. Они очень чувствительны в этом вопросе. Я не сомневаюсь, что Еврокомиссия в какой-то степени их слышит. Другое дело, что Еврокомиссия не может в силу своего состояния как-либо внятно на это все реагировать. В силу настроений крайне радикальных и опасных в верхах Евросоюза", - сказал он.
Эксперт добавил, что Венгрия, чтобы быть услышанной, уже начала оспаривать перевод средств в пользу Украины и потенциально может ужесточить свою позицию по поводу пакетов санкций в отношении России, "поэтому у Венгрии достаточно рычагов, чтобы это сказать, внятно продемонстрировать свою позицию".
"Торможение процесса вступления Украины в ЕС тоже является одним из рычагов. Но тут есть особенность в том, что это последовательная позиция Венгрии. Вне зависимости от другого. В любом случае, Венгрия настаивает на том, что движение, особенно в ускоренном режиме, крайне опасно. Но бесспорно, эта тема тоже будет использоваться в Венгрии для того, чтобы сделать себя услышанной", - заключил Быстрицкий.
На прошлой неделе источник в ЕК сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба".
В четверг глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, восстановлена.
Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"
10:53
 
ЭкономикаНефтьВЕНГРИЯБудапештСЛОВАКИЯПетер СийяртоАндрей СибигаВладимир ЗеленскийЕСВСУВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала