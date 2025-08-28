https://1prime.ru/20250828/vengriya-861372836.html

Эксперт прокомментировал обеспокоенности Венгрии атаками на "Дружбу"

Эксперт прокомментировал обеспокоенности Венгрии атаками на "Дружбу"

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия в какой-то степени слышит озабоченности Будапешта в связи с атаками ВСУ на трубопровод "Дружба", однако не может внятно реагировать на них в силу крайне радикальных настроений в верхах ЕС, высказал мнение в беседе с РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по "Дружбе" и попросили гарантировать их безопасность. "Венгрия последовательна в отстаивании своих интересов. Это характеристика венгерского режима. Они очень чувствительны в этом вопросе. Я не сомневаюсь, что Еврокомиссия в какой-то степени их слышит. Другое дело, что Еврокомиссия не может в силу своего состояния как-либо внятно на это все реагировать. В силу настроений крайне радикальных и опасных в верхах Евросоюза", - сказал он. Эксперт добавил, что Венгрия, чтобы быть услышанной, уже начала оспаривать перевод средств в пользу Украины и потенциально может ужесточить свою позицию по поводу пакетов санкций в отношении России, "поэтому у Венгрии достаточно рычагов, чтобы это сказать, внятно продемонстрировать свою позицию". "Торможение процесса вступления Украины в ЕС тоже является одним из рычагов. Но тут есть особенность в том, что это последовательная позиция Венгрии. Вне зависимости от другого. В любом случае, Венгрия настаивает на том, что движение, особенно в ускоренном режиме, крайне опасно. Но бесспорно, эта тема тоже будет использоваться в Венгрии для того, чтобы сделать себя услышанной", - заключил Быстрицкий. На прошлой неделе источник в ЕК сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба". В четверг глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, восстановлена. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.

