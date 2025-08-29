Акционеры "М.Видео-Эльдорадо" переизбрали совет директоров

https://1prime.ru/20250829/aktsionery-861446484.html

2025-08-29T14:42+0300

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Акционеры "М.Видео-Эльдорадо" на внеочередном собрании избрали новый состав совета директоров, в котором Алексей Сухов сменил Магомеда Бекбузарова, следует из материалов компании. Ранее в совет директоров входили Феликс Либ, Магомед Бекбузаров, Роберт Дашян, Андрей Дерех, Евгений Мадорский, Олег Муравьев, Сергей Рыскин, Билан Ужахов и Роман Стенцель. "Избрать членами Совета директоров ПАО "М.Видео": Либ Феликс Григорьевич, Рыскин Сергей Леонидович, Сухов Алексей Михайлович, Муравьев Олег Васильевич, Дерех Андрей Михайлович, Stenzel Roman (Стенцель Роман), Мадорский Евгений Леонидович, Дашян Роберт Саркисович, Ужахов Билан Абдурахимович", - говорится в сообщении.

