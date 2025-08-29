https://1prime.ru/20250829/avto-861419991.html

Посол рассказал, сколько китайских авто завезли в Россию в 2024 году

Посол рассказал, сколько китайских авто завезли в Россию в 2024 году - 29.08.2025, ПРАЙМ

Посол рассказал, сколько китайских авто завезли в Россию в 2024 году

В 2024 году в Россию было завезено 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T08:25+0300

2025-08-29T08:25+0300

2025-08-29T08:25+0300

экономика

бизнес

россия

китай

рф

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860977714_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_ae560f66b61fe879432060a90a2e9c74.jpg

ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. В 2024 году в Россию было завезено 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Россия действительно является одним из крупнейших покупателей автотехники из Китая – в 2024 году в нашу страну завезено 1,1 миллиона китайских транспортных средств на сумму порядка 21 миллиарда долларов", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что модельный ряд весьма разнообразен. По словам посла, он будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений российских потребителей.

https://1prime.ru/20250829/rossiya--861419523.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, рф, авто