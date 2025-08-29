Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал, сколько китайских авто завезли в Россию в 2024 году - 29.08.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/avto-861419991.html
Посол рассказал, сколько китайских авто завезли в Россию в 2024 году
Посол рассказал, сколько китайских авто завезли в Россию в 2024 году - 29.08.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал, сколько китайских авто завезли в Россию в 2024 году
В 2024 году в Россию было завезено 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T08:25+0300
2025-08-29T08:25+0300
экономика
бизнес
россия
китай
рф
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860977714_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_ae560f66b61fe879432060a90a2e9c74.jpg
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. В 2024 году в Россию было завезено 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Россия действительно является одним из крупнейших покупателей автотехники из Китая – в 2024 году в нашу страну завезено 1,1 миллиона китайских транспортных средств на сумму порядка 21 миллиарда долларов", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что модельный ряд весьма разнообразен. По словам посла, он будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений российских потребителей.
https://1prime.ru/20250829/rossiya--861419523.html
китай
рф
бизнес, россия, китай, рф, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Авто
08:25 29.08.2025
 
Посол рассказал, сколько китайских авто завезли в Россию в 2024 году

Посол Моргулов: в Россию в 2024 году завезли 1,1 миллиона китайских автомобилей

© РИА Новости . Виталий Аньков
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. В 2024 году в Россию было завезено 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Россия действительно является одним из крупнейших покупателей автотехники из Китая – в 2024 году в нашу страну завезено 1,1 миллиона китайских транспортных средств на сумму порядка 21 миллиарда долларов", - сказал дипломат.
Моргулов отметил, что модельный ряд весьма разнообразен. По словам посла, он будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений российских потребителей.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Россия открыта для новых проектов с КНР по автопроизводству, заявил посол
08:16
08:16
 
Экономика Бизнес РОССИЯ КИТАЙ РФ Авто
 
 
