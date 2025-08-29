https://1prime.ru/20250829/avto-861419991.html
Посол рассказал, сколько китайских авто завезли в Россию в 2024 году
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. В 2024 году в Россию было завезено 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Россия действительно является одним из крупнейших покупателей автотехники из Китая – в 2024 году в нашу страну завезено 1,1 миллиона китайских транспортных средств на сумму порядка 21 миллиарда долларов", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что модельный ряд весьма разнообразен. По словам посла, он будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений российских потребителей.
