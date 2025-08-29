https://1prime.ru/20250829/avto-861438743.html

Россияне стали чаще запрашивать отчеты об истории китайских авто с пробегом

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные отчетов по китайским автомобилям с пробегом, которые продавались на Авито Авто летом 2025 года. Оказалось, что по сравнению с летом 2023 года число запросов на проверку машин из Поднебесной выросло в 1,7 раза, а их доля в общем количестве отчетов – в 2,3 раза.По данным Автотеки, летом 2025 года доля отчетов по китайским авто достигла 3,6%. Годом ранее этот показатель составлял 2,3%, а летом 2023 года – 1,5%. Увеличилось и количество запросов на проверку: сейчас по сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель вырос на 26,1%, а с июнем-августом 2023-го – на 71,5%.Летом этого года пользователи Авито Авто чаще всего интересовались историей машин Geely (21,6% от всех отчетов), Chery (21,5%), HAVAL (14,3%) – на эту тройку суммарно приходится более половины всех проверок. Также в топ-5 вошли авто брендов LIFAN (7,9%) и Great Wall (7,1%). Среди моделей по доле в отчетах лидируют HAVAL Jolion (4,8%), Geely Coolray (4,7%), Chery Tiggo (T11) (4,2%), Chery Tiggo 7 Pro (3,2%), Geely Monjaro (3,2%) и LIFAN X60 (3,2%)."Увеличение доли китайских машин в запросах на проверки происходит на фоне роста предложения на такие авто на вторичном рынке: по сравнению с прошлым летом число объявлений на платформе Авито Авто выросло на 30,2%. К примеру, за год доля авто бренда Tank в отчетах выросла в 3,1 раза, Jetour и OMODA – в 2,9 раза", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.В разрезе моделей схожая ситуация. Заметно нарастили долю Chery Tiggo 4 Pro (в 3,1 раза), Tank 300 (в 2,8 раза) и Geely Monjaro (в 2,7 раза). Среди других авто, доля которых в отчетах увеличилась, оказались EXEED LX (в 2,7 раза), OMODA C5 (в 2,5 раза), Chery Tiggo 7 Pro Max (в 2,3 раза), Chery Tiggo 8 Pro Max (в 2,1 раза), HAVAL Jolion (в 2 раза), Geely Atlas Pro (в 1,8 раза) и Voyah Free (в 1,8 раза).Чаще всего китайские авто проверяют в Волгоградской (5,3%), Саратовской (5,1%) и Вологодской (4,4%) областях, а также в Москве (4,3%) и в Карелии (4,3%). Более 4% – в Ярославской, Архангельской, Тульской и Оренбургской областях и в Санкт-Петербурге.

