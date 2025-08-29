https://1prime.ru/20250829/belousov-861460647.html
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов
спецоперация на украине
россия
украина
андрей белоусов
минобороны рф
всу
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. "В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в выдержке из тезисов выступления министра на заседании Коллегии Минобороны России.
украина
