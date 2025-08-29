https://1prime.ru/20250829/belousov-861460647.html

ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов

ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов - 29.08.2025, ПРАЙМ

ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов

Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T17:56+0300

2025-08-29T17:56+0300

2025-08-29T17:56+0300

спецоперация на украине

россия

украина

андрей белоусов

минобороны рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021325_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_3d39d047b858285f2a94bdf0be380c6b.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. "В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в выдержке из тезисов выступления министра на заседании Коллегии Минобороны России.

https://1prime.ru/20250821/radio-861050249.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, андрей белоусов, минобороны рф, всу