Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250829/belousov-861460647.html
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов - 29.08.2025, ПРАЙМ
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов
Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T17:56+0300
2025-08-29T17:56+0300
спецоперация на украине
россия
украина
андрей белоусов
минобороны рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021325_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_3d39d047b858285f2a94bdf0be380c6b.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. "В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в выдержке из тезисов выступления министра на заседании Коллегии Минобороны России.
https://1prime.ru/20250821/radio-861050249.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021325_258:0:2749:1868_1920x0_80_0_0_b7499afc0c6654b01eb338cb33d2d885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, андрей белоусов, минобороны рф, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Андрей Белоусов, Минобороны РФ, ВСУ
17:56 29.08.2025
 
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов

Белоусов: ВС России в 2025 году повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в выдержке из тезисов выступления министра на заседании Коллегии Минобороны России.
Зона СВО - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"Радио Судного дня" передало сообщения после удара по ВПК Украины
21 августа, 15:59
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНААндрей БелоусовМинобороны РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала