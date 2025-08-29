https://1prime.ru/20250829/birzha-861442604.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов
2025-08-29T13:44+0300
2025-08-29T13:44+0300
2025-08-29T13:44+0300
экономика
рынок
акции
индексы
лукойл
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_996da9463d35dc710d8472f445cb2577.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов, поддерживаемый акциями "Лукойла", подорожавшими на решении совета директоров о погашении квазиказначейских акций, следует из данных торгов. К 13.32 мск индекс Московской биржи снижается на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 2 897,72 пункта. Минутами ранее он повышался до 2903,48 пункта, а ещё ранее - снижался почти на 1%. Совет директоров "Лукойла" ранее в пятницу решил провести погашение квазиказначейских акций в количестве до 76 миллионов, сообщила компания. После этой новости акции компании дорожали более чем на 4%.
https://1prime.ru/20250829/mosbirzha-861405519.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_d2912711c9dfb9e677a6f87081330db4.jpg
рынок, акции, индексы, лукойл, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Индексы, Лукойл, Мосбиржа
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов, поддерживаемый акциями "Лукойла", подорожавшими на решении совета директоров о погашении квазиказначейских акций, следует из данных торгов.
К 13.32 мск индекс Московской биржи снижается на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 2 897,72 пункта. Минутами ранее он повышался до 2903,48 пункта, а ещё ранее - снижался почти на 1%.
Совет директоров "Лукойла" ранее в пятницу решил провести погашение квазиказначейских акций в количестве до 76 миллионов, сообщила компания. После этой новости акции компании дорожали более чем на 4%.
