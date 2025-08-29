Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов - 29.08.2025
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов
2025-08-29T13:44+0300
2025-08-29T13:44+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов, поддерживаемый акциями "Лукойла", подорожавшими на решении совета директоров о погашении квазиказначейских акций, следует из данных торгов. К 13.32 мск индекс Московской биржи снижается на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 2 897,72 пункта. Минутами ранее он повышался до 2903,48 пункта, а ещё ранее - снижался почти на 1%. Совет директоров "Лукойла" ранее в пятницу решил провести погашение квазиказначейских акций в количестве до 76 миллионов, сообщила компания. После этой новости акции компании дорожали более чем на 4%.
рынок, акции, индексы, лукойл, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Индексы, Лукойл, Мосбиржа
13:44 29.08.2025
 
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов на решении о погашении акций "Лукойла"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов, поддерживаемый акциями "Лукойла", подорожавшими на решении совета директоров о погашении квазиказначейских акций, следует из данных торгов.
К 13.32 мск индекс Московской биржи снижается на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 2 897,72 пункта. Минутами ранее он повышался до 2903,48 пункта, а ещё ранее - снижался почти на 1%.
Совет директоров "Лукойла" ранее в пятницу решил провести погашение квазиказначейских акций в количестве до 76 миллионов, сообщила компания. После этой новости акции компании дорожали более чем на 4%.
Первая сделка со средствами пенсионных резервов заключена на Мосбирже
ЭкономикаРынокАкцииИндексыЛукойлМосбиржа
 
 
