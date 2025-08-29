https://1prime.ru/20250829/birzha-861442604.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов - 29.08.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов, поддерживаемый акциями "Лукойла", подорожавшими на решении совета директоров о погашении квазиказначейских акций,... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T13:44+0300

2025-08-29T13:44+0300

2025-08-29T13:44+0300

экономика

рынок

акции

индексы

лукойл

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_996da9463d35dc710d8472f445cb2577.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов, поддерживаемый акциями "Лукойла", подорожавшими на решении совета директоров о погашении квазиказначейских акций, следует из данных торгов. К 13.32 мск индекс Московской биржи снижается на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 2 897,72 пункта. Минутами ранее он повышался до 2903,48 пункта, а ещё ранее - снижался почти на 1%. Совет директоров "Лукойла" ранее в пятницу решил провести погашение квазиказначейских акций в количестве до 76 миллионов, сообщила компания. После этой новости акции компании дорожали более чем на 4%.

https://1prime.ru/20250829/mosbirzha-861405519.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, индексы, лукойл, мосбиржа