МИД призвал "евротройку" пересмотреть решения по Ирану - 29.08.2025
МИД призвал "евротройку" пересмотреть решения по Ирану
2025-08-29T11:08+0300
2025-08-29T11:08+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия призывает "евротройку" одуматься и пересмотреть свои решения в отношении Ирана, пока они не привели к трагедии, заявили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве. "Действуя заведомо вне правового поля и подстрекая другие государства встать на путь произвола, европейские страны-участницы СВПД лишь усугубляют свое положение нарушителя, что предосудительно и неприемлемо. Настоятельно призываем их одуматься и пересмотреть свои ошибочные решения, пока они не привели к непоправимым последствиям и новой трагедии. Убеждены, что проводимая ими линия на конфронтацию с Тегераном не имеет перспективы", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Первоочередной задачей на сегодняшний день является возобновление конструктивного диалога между вовлеченными сторонами и коллективный поиск "развязок", позволяющих избежать нового кризиса, отметили в министерстве. "У европейских стран еще есть шанс внести созидательный вклад в общее дело, поддержав российско-китайский проект резолюции СБ ООН по поводу технической отсрочки на шесть месяцев в осуществлении СВПД и резолюции 2231. Надеемся, что они воспользуются этой возможностью, в полной мере осознав меру лежащей на них ответственности за последствия, если путь дипломатии будет ими отвергнут", - подчеркнули в МИД. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
11:08 29.08.2025
 
МИД призвал "евротройку" пересмотреть решения по Ирану

МИД призвал ЕС пересмотреть решения в отношении Ирана, пока они не привели к трагедии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия призывает "евротройку" одуматься и пересмотреть свои решения в отношении Ирана, пока они не привели к трагедии, заявили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Действуя заведомо вне правового поля и подстрекая другие государства встать на путь произвола, европейские страны-участницы СВПД лишь усугубляют свое положение нарушителя, что предосудительно и неприемлемо. Настоятельно призываем их одуматься и пересмотреть свои ошибочные решения, пока они не привели к непоправимым последствиям и новой трагедии. Убеждены, что проводимая ими линия на конфронтацию с Тегераном не имеет перспективы", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Первоочередной задачей на сегодняшний день является возобновление конструктивного диалога между вовлеченными сторонами и коллективный поиск "развязок", позволяющих избежать нового кризиса, отметили в министерстве.
"У европейских стран еще есть шанс внести созидательный вклад в общее дело, поддержав российско-китайский проект резолюции СБ ООН по поводу технической отсрочки на шесть месяцев в осуществлении СВПД и резолюции 2231. Надеемся, что они воспользуются этой возможностью, в полной мере осознав меру лежащей на них ответственности за последствия, если путь дипломатии будет ими отвергнут", - подчеркнули в МИД.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
МИД осудил решение "евротройки" восстановить санкции против Ирана
