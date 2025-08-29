МИД призвал "евротройку" пересмотреть решения по Ирану

https://1prime.ru/20250829/iran-861432070.html

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия призывает "евротройку" одуматься и пересмотреть свои решения в отношении Ирана, пока они не привели к трагедии, заявили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве. "Действуя заведомо вне правового поля и подстрекая другие государства встать на путь произвола, европейские страны-участницы СВПД лишь усугубляют свое положение нарушителя, что предосудительно и неприемлемо. Настоятельно призываем их одуматься и пересмотреть свои ошибочные решения, пока они не привели к непоправимым последствиям и новой трагедии. Убеждены, что проводимая ими линия на конфронтацию с Тегераном не имеет перспективы", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Первоочередной задачей на сегодняшний день является возобновление конструктивного диалога между вовлеченными сторонами и коллективный поиск "развязок", позволяющих избежать нового кризиса, отметили в министерстве. "У европейских стран еще есть шанс внести созидательный вклад в общее дело, поддержав российско-китайский проект резолюции СБ ООН по поводу технической отсрочки на шесть месяцев в осуществлении СВПД и резолюции 2231. Надеемся, что они воспользуются этой возможностью, в полной мере осознав меру лежащей на них ответственности за последствия, если путь дипломатии будет ими отвергнут", - подчеркнули в МИД. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.

