Ирану лучше заключить ядерное соглашение с Западом, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: Ирану лучше заключить ядерное соглашение с Западом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 авг – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что всегда придерживался позиции, что Ирану лучше заключить ядерное соглашение с западными странами, чем не делать этого.
"В то время я считал, что заключить СВПД гораздо лучше, чем не заключать такое соглашение, и я продолжаю так думать и сегодня", - заявил Пезешкиан в вечернем интервью в прямом эфире.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") в четверг уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года.
Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.