Ирану лучше заключить ядерное соглашение с Западом, заявил Пезешкиан - 29.08.2025, ПРАЙМ
Ирану лучше заключить ядерное соглашение с Западом, заявил Пезешкиан
Ирану лучше заключить ядерное соглашение с Западом, заявил Пезешкиан - 29.08.2025, ПРАЙМ
Ирану лучше заключить ядерное соглашение с Западом, заявил Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что всегда придерживался позиции, что Ирану лучше заключить ядерное соглашение с западными странами, чем не делать... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T23:08+0300
2025-08-29T23:08+0300
мировая экономика
иран
германия
великобритания
масуд пезешкиан
дональд трамп
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854281347_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_42e3735aa658fbd2a63516c98183caf4.jpg
ТЕГЕРАН, 29 авг – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что всегда придерживался позиции, что Ирану лучше заключить ядерное соглашение с западными странами, чем не делать этого. "В то время я считал, что заключить СВПД гораздо лучше, чем не заключать такое соглашение, и я продолжаю так думать и сегодня", - заявил Пезешкиан в вечернем интервью в прямом эфире. Помимо этого, иранский президент заявил, что Иран никогда не пытался добиться ситуации, в которой Европа бы активизировала механизм восстановления международных санкций против Тегерана. По его словам, иранское правительство сделало всё возможное, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") в четверг уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года. Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
мировая экономика, иран, германия, великобритания, масуд пезешкиан, дональд трамп, оон, совбез
Мировая экономика, ИРАН, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, ООН, Совбез
23:08 29.08.2025
 
Ирану лучше заключить ядерное соглашение с Западом, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Ирану лучше заключить ядерное соглашение с Западом

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 29 авг – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что всегда придерживался позиции, что Ирану лучше заключить ядерное соглашение с западными странами, чем не делать этого.
"В то время я считал, что заключить СВПД гораздо лучше, чем не заключать такое соглашение, и я продолжаю так думать и сегодня", - заявил Пезешкиан в вечернем интервью в прямом эфире.
Помимо этого, иранский президент заявил, что Иран никогда не пытался добиться ситуации, в которой Европа бы активизировала механизм восстановления международных санкций против Тегерана. По его словам, иранское правительство сделало всё возможное, чтобы предотвратить подобное развитие событий.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") в четверг уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года.
Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
МИД осудил решение "евротройки" восстановить санкции против Ирана
Мировая экономикаИРАНГЕРМАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯМасуд ПезешкианДональд ТрампООНСовбез
 
 
