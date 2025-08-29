Трамп лишил госохраны экс-вице-президента США Харрис, пишут СМИ

https://1prime.ru/20250829/kharris-861447600.html
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп лишил государственной охраны экс-вице-президента США Камалу Харрис, несмотря на то, что бывший лидер Штатов Джо Байден своим указом продлил ее до лета 2026 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию письма, к которому он получил доступ. "Трамп лишил Камалу Харрис охраны секретной службы в четверг", - передает телеканал. Как добавили телеканалу неназванные источники, знакомые с нераскрытым постановлением, экс-лидер Штатов До Байден продлил Харрис охрану на год, до 2026 года с помощью постановления, которое до сегодняшнего дня не было обнародовано. Он сделал это незадолго до того, как покинуть свой пост. Отмечается, что в соответствии с законом, Харрис как бывший вице-президент могла пользоваться охраной только полгода после своего ухода с поста. По данным CNN, Трамп отменил это постановление в своем письме "Меморандум министру внутренней безопасности" от четверга. "Настоящим вам разрешается прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее разрешённые исполнительным меморандумом, помимо тех, которые предусмотрены законом, в отношении следующего лица, начиная с 1 сентября 2025 года: бывшего вице-президента Камалы Харрис", - цитирует телеканал письмо.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп лишил государственной охраны экс-вице-президента США Камалу Харрис, несмотря на то, что бывший лидер Штатов Джо Байден своим указом продлил ее до лета 2026 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию письма, к которому он получил доступ.
"Трамп лишил Камалу Харрис охраны секретной службы в четверг", - передает телеканал.
Как добавили телеканалу неназванные источники, знакомые с нераскрытым постановлением, экс-лидер Штатов До Байден продлил Харрис охрану на год, до 2026 года с помощью постановления, которое до сегодняшнего дня не было обнародовано. Он сделал это незадолго до того, как покинуть свой пост. Отмечается, что в соответствии с законом, Харрис как бывший вице-президент могла пользоваться охраной только полгода после своего ухода с поста.
По данным CNN, Трамп отменил это постановление в своем письме "Меморандум министру внутренней безопасности" от четверга.
"Настоящим вам разрешается прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее разрешённые исполнительным меморандумом, помимо тех, которые предусмотрены законом, в отношении следующего лица, начиная с 1 сентября 2025 года: бывшего вице-президента Камалы Харрис", - цитирует телеканал письмо.
